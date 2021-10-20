Hàng xóm của bà Tuyết tiết lộ bất ngờ: 'Ông Dũng và bà Tuyết từng mất một người con gái lớn, làm hồi tưởng đám tang năm đó'

Xã hội 20/10/2021 09:58

Những người dân sống lâu năm tại khu vực này vẫn còn nhớ như in hình ảnh về tang lễ của cô con gái: "Năm đó đám tang kéo dài dọc đường, lớn linh đình".

Bà Trần Thị Tuyết - người vợ trước của ông Dũng "lò vôi" qua đời vào ngày 17/10/2021 sau một thời gian dài lâm bệnh. Tang lễ được cử hành tại nhà riêng của bà Tuyết tại đường Yersin thuộc TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Theo thông tin cáo phó, bà Trần Thị Tuyết sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát vào ngày 20/10/2021.

Hàng xóm của bà Tuyết tiết lộ bất ngờ: 'Ông Dũng và bà Tuyết từng mất một người con gái lớn, làm hồi tưởng đám tang năm đó' - Ảnh 1
Hình ảnh hiếm hoi về người vợ trước của ông Dũng Lò vôi - Ảnh: Internet

Mới đây, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, người dân quanh khu nhà riêng của bà Trần Thị Tuyết tiết lộ bất ngờ về một người con chung của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Trần Thị Tuyết đã qua đời trước đó.

Cụ thể, người này cho hay: “Hồi đó ông Dũng và bà Tuyết từng mất một người con gái lớn, hình như bị sốt xuất huyết”.

Những người dân sống lâu năm tại khu vực này vẫn còn nhớ như in hình ảnh về tang lễ của cô con gái: "Năm đó đám tang kéo dài dọc đường, lớn linh đình".

Hàng xóm của bà Tuyết tiết lộ bất ngờ: 'Ông Dũng và bà Tuyết từng mất một người con gái lớn, làm hồi tưởng đám tang năm đó' - Ảnh 2
Ông Dũng và bà Tuyết từng có một người con đã qua đời - Ảnh: Internet

Trước đó, trong buổi giao lưu cùng vợ mình là bà Nguyễn Phương Hằng, đại gia Huỳnh Uy Dũng cũng bất ngờ chia sẻ về việc vợ cũ của ông là bà Trần Thị Tuyết mới qua đời. Có thể nói đây là lần hiếm hoi ông Dũng "lò vôi" nhắc đến người vợ đầu tiên của mình.

Ông nói: N"gày hôm nay tôi cũng có về viếng bà xã trước đây. Dù một ngày cũng là vợ chồng. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, kể cả tôi đã đi bước thứ hai. Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh". 

Xôn xao thông tin ông Dũng 'lò vôi' vắng mặt trong lễ động quan của vợ cũ, người dân sống gần đó nói gì?

Xôn xao thông tin ông Dũng 'lò vôi' vắng mặt trong lễ động quan của vợ cũ, người dân sống gần đó nói gì?

Tại tư gia sáng ngày 20/10 diễn ra lễ động quan của vợ cũ Dũng "lò vôi". Xung quanh khu vực nhà riêng được lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

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