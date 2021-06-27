Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam

Xã hội 27/06/2021 14:56

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Công ty Vinamilk đã khởi động hành trình tiếp sức tuyến đầu và trao tặng hơn 3.000 món quà dinh dưỡng đến gia đình của các y bác sĩ, cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” của Vinamilk, nhằm tiếp sức và động viên tinh thần để tuyến đầu khỏe mạnh, vững vàng trong cuộc chiến chống Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Trong những ngày này, hình ảnh các “chiến sĩ áo trắng” sau một ngày nỗ lực hết sức để chăm sóc bệnh nhân, tranh thủ phút nghỉ ngơi ngắm nhìn ảnh của con, người thân qua điện thoại đã khiến chúng ta vô cùng xúc động và cảm phục. Tạm gác lại gia đình riêng, họ xung phong đi vào “tâm dịch”, bám trụ ngày đêm để chăm sóc cho người dân, ngăn chặn Covid-19. Tất cả đều vì một mục tiêu là sự khỏe mạnh của hàng triệu gia đình Việt Nam. 

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 1
Bệnh viện Bạch Mai (Tp. Hà Nội) 
Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 2
Bệnh viện Nhi Đồng (Tp.HCM)

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 3Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 4

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) là các bệnh viện tuyến đầu mà đại diện Vinamilk gửi tặng món quà sức khỏe 

Tuyến đầu khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh - với tinh thần đó, từ những ngày đầu bùng dịch đến nay, Vinamilk đã liên tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa nhằm tiếp sức đội ngũ y tế tuyến đầu. Chương trình này vừa được Vinamilk tiếp nối với hành trình trao tặng hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng đến gần 10.000 y bác sĩ tại gần 50 bệnh viện tuyến đầu thuộc chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”. 

Trong dịp này, hơn 25.500 sản phẩm đã được Vinamilk trao tặng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện C (Đà Nẵng), Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các sản phẩm được lựa chọn dễ bảo quản, tiện sử dụng và đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, năng lượng với cường độ công việc của các y bác sĩ tuyến đầu. Các sản phẩm gồm Sữa uống dinh dưỡng Sure Prevent Gold dạng chai, bổ sung 29 dưỡng chất thiết yếu và chiết xuất từ mầm bông cải xanh Glucoraphanin giúp tăng cường sức đề kháng và sức khỏe tổng thể; Sữa chua uống Probi giúp tăng cường đề kháng tự nhiên; Sữa tươi Green Farm bổ sung dinh dưỡng hay Sữa đặc Ông Thọ dạng tuýp tiện lợi, dễ bảo quản, có thể dùng trong những bữa ăn nhanh, tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ.   

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 5
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (Tp.HCM)
Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 6
Bệnh viện C (Đà Nẵng) cũng tiếp nhận các món quà từ Vinamilk dành tặng đến gia đình của cán bộ y tế tuyến đầu 

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), 3.000 món quà sức khỏe từ Vinamilk cũng đã được gửi đến người thân, con em của các y bác sĩ đang chống dịch, thay cho lời cảm ơn gửi đến “hậu phương vững chắc” của họ. Các sản phẩm Vinamilk cho trẻ em như sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold bổ sung dưỡng chất HMO, giúp đề kháng khỏe, thêm mạnh mẽ; Bột ăn dặm Ridielac Gold đầy đủ dưỡng chất, chăm sóc bữa ăn hàng ngày của bé và sữa trái cây Hero giúp bổ sung năng lượng, tăng cường đề kháng. Ngoài ra còn có sữa tươi Green Farm bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình và Sữa uống dinh dưỡng Sure Prevent Gold gửi đến ông bà, bố mẹ để tăng cường sức khỏe… 

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 7
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, đại diện công ty Vinamilk, chia sẻ tình cảm và trao tặng món quà thay lời cảm ơn từ Vinamilk gửi đến các y bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai 

Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để những người nơi tuyến đầu yên tâm hoàn thành sứ mệnh với nghề, mệnh lệnh từ trái tim. Đón nhận các món quà từ Vinamilk, Tiến sĩ Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công Đoàn Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Ngày gia đình, ai cũng có mong muốn trở về sum họp bên bữa cơm nhà, nhưng đối với những nhân viên y tế, lúc nào cũng đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu. Chúng tôi cũng có con cái đang chờ, nhưng sẵn sàng hi sinh giờ phút ấm áp bên gia đình, cố gắng để làm thế nào dập dịch nhanh nhất. Chúng tôi cảm ơn những món quà dinh dưỡng và tấm lòng của Vinamilk, giúp chúng tôi cảm thấy rằng mình không cô đơn và luôn có các bạn đồng hành trên hành trình chống dịch”.

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 8
 Hơn 25.500 sản phẩm đã được Vinamilk kịp thời chuyển đến các bệnh viện trong điều kiện giãn cách nhiều khó khăn. 

Bày tỏ sự cảm kích những nỗ lực của các cán bộ y tế, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội cho biết: “Vinamilk rất trân trọng sự nỗ lực hết mình của các y bác sĩ, cán bộ y tế nơi tuyến đầu và những đóng góp thầm lặng của gia đình họ vì luôn là hậu phương vững chắc. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, Vinamilk mong muốn gửi tặng món quà dinh dưỡng đến tuyến đầu cùng các thành viên trong gia đình của các y bác sĩ, thay cho lời cảm ơn và tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng dịch bệnh. Mong rằng tuyến đầu sẽ khỏe mạnh để Việt Nam khỏe mạnh!”     

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 9
Các chuyến xe trong chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” đã bắt đầu hành trình mang theo sản phẩm, quà tặng đến các bác sĩ tuyến đầu 

 

Hàng ngàn món quà dinh dưỡng từ Vinamilk gửi tặng đến với các y bác sĩ, người thân trong ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 10

Hoạt động tiếp sức tuyến đầu này là một phần của chiến dịch BẠN KHỎE MẠNH, VIỆT NAM KHỎE MẠNH vừa được Vinamilk triển khai, hướng đến hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc trẻ em và tiếp sức cho tuyến đầu với ngân sách hỗ trợ là 20 tỷ đồng.

Trong chiến dịch này, Vinamilk sẽ ủng hộ 10 tỷ đồng để góp Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em và hỗ trợ điều trị, chăm sóc các em là F0, F1; Tiếp sức dinh dưỡng cho hơn 10.000 cán bộ y tế tuyến đầu tại hơn 50 bệnh viện trên cả nước; Dành quỹ 1 triệu sản phẩm để chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Bạn có thể đồng hành cùng chiến dịch tại Facebook Vinamilk – Chung tay vì cộng đồng.

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