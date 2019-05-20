Hai phụ nữ và bé gái 5 tuổi gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà sau khi đi khám bệnh

Xã hội 20/05/2019 16:33

Hai người phụ nữ cùng bé gái 5 tuổi đi khám bệnh trở về nhà thì va chạm với xe tải. Hiện một người đã tử vong, hai người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Hôm nay (20/5), Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 3 người thương vong.

Hai phụ nữ và bé gái 5 tuổi gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà sau khi đi khám bệnh - Ảnh 1
Chiếc xe máy khi rẽ trái đã xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Cả 3 nạn nhân ngã văng xuống đường, bị thương nặng phải đi cấp cứu - Ảnh: TQ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, 2 người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đi xe máy chở theo 1 bé gái 5 tuổi lưu thông trên đường Võ Trần Chí, hướng từ cầu Chợ Đệm về Quốc lộ 1, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khi xe chạy đến ngã tư Võ Trần Chí và Trần Văn Giàu, chiếc xe máy rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người phụ nữ và bé gái 5 tuổi ngã văng xuống đường bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên 1 người phụ nữ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai phụ nữ và bé gái 5 tuổi gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà sau khi đi khám bệnh - Ảnh 2

Một phụ nữ trong các nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng - Ảnh: TQ

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Cả hai phương tiện bị tai nạn đều nằm giữa đường gây cản trở giao thông, cộng thêm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc gây ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua xác minh, các nạn nhân trên đường về nhà sau khi đi khám bệnh thì bất ngờ gặp nạn.

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