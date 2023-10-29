Hai người đàn ông đang lợp mái nhà bị sét đánh, 1 người tử vong, 1 người bị thương

Xã hội 29/10/2023 18:43

Khoảng 11 giờ trưa ngày 29.10, hai người đàn ông trèo lợp mái nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng, một người tử vong, một người bị thương.

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 29.10, thông tin từ UBND xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc sét đánh làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông T.V.M (42 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông) và một người thân tiến hành lợp lại mái nhà.

Thời điểm này, trời không mưa nhưng có mây đen. Đang lúc lợp mái trên cao, bất ngờ sét đánh thẳng xuống mái nhà - nơi ông M đang lợp.

Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông M nằm bất động và một người bị thương. Dù đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông M đã tử vong.

Hai người đàn ông đang lợp mái nhà bị sét đánh, 1 người tử vong, 1 người bị thương - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Ảnh: Báo Long An. 

Qua xác định của cơ quan chức năng, ông M. tử vong là do bị sét đánh. Chiều cùng ngày thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Cùng trong tháng 10, một vụ sét đánh ở Kiên Giang cũng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương. Như VOV đưa tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, những ngày qua trên địa bàn huyện có xảy ra mưa dông, sấm sét. Chiều 17/10, trong lúc đi ruộng bơm nước, 3 người dân ở xã Tân Thuận bị sét đánh. 1 người tử vong tại chỗ (ông P.V.H sinh năm 1965), 2 người bị thương.

Ông Võ Hoàng Nguyên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Vĩnh Thuận cho biết: Qua nắm tình hình, lúc trời mưa còn cách vị trí những người dân bị sét đánh khoảng 2km. Lúc đó, những người này đang ngồi dưới gốc cây chờ nước bơm vào ruộng.

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Chiều 13/7, trên địa bàn các xã, thị trấn: Hồng Thái, Phan Thanh, Lương Sơn xảy ra mưa dông trên diện rộng.

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