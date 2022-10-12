Hãi hùng: Xe ôtô mất lái lao thẳng vào nhà dân đang tổ chức đám tang khiến nhiều người bị thương

Xã hội 12/10/2022 08:46

Trước khi lao vào rạp đám tang và dừng lại thì ôtô đã đâm vào một số xe máy dựng phía ngoài. Tại hiện trường, ôtô gây tại nạn và một số xe máy, bàn ghế bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Lao động, tối 11/10, một xe ôtô con đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái và lao vào một rạp đám tang tại nhà người dân ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, làm bị thương nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 11/10. Thời điểm trên, trong sân rạp của đám tang có đông người đang ngồi ở bàn thì bất ngờ bị xe ôtô do một người đàn ông điều khiển lao vào.

Hãi hùng: Xe ôtô mất lái lao thẳng vào nhà dân đang tổ chức đám tang khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ ôtô lao vào đám tang khiến nhiều người bị thương - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, được biết, do vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người không kịp né tránh. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương, được đưa đi bệnh viện.

Trước khi lao vào rạp đám tang (cách đường hơn 10m) và dừng lại thì ôtô đã đâm vào một số xe máy dựng phía ngoài. Tại hiện trường, ôtô gây tại nạn và một số xe máy, bàn ghế bị hư hỏng nặng.

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