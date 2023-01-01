Hãi hùng tài xế ô tô kéo lê xe máy gây náo loạn tại Bình Dương: có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn

Xã hội 01/01/2023 18:36

Sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô bán tải tiếp tục kéo lê chiếc xe máy và dùng hung khí tấn công những người đang can ngăn.

Theo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khuya 31/12/2022 trên đường ĐT 743, đoạn qua phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày 1/1, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh rất đông người vây quanh chiếc xe ô tô bán tải. Hình ảnh cho thấy, nam tài xế bước xuống xe, trên tay cầm hung khí tấn công những người vây quanh xe.

Tài xế ô tô tỏ ra rất hung hãn nhưng vẫn bị một số người dân tiếp cận khống chế. Nam tài xế sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô bán tải lưu thông trên đường ĐT 743 và xảy ra va chạm với chiếc xe máy. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại để giải quyết mà lái xe đi tiếp, kéo lê chiếc xe máy dưới gầm.

Hãi hùng tài xế ô tô kéo lê xe máy gây náo loạn tại Bình Dương: có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Thấy vậy, người dân đã truy đuổi chiếc xe gây tai nạn từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Bình Qưới trên quãng đường khoảng 500m thì chặn lại được.

Cũng theo VietNamNet, bị chặn lại, tài xế xe bán tải bước xuống xe, trên tay cầm hung khí (tuýp sắt) đuổi đánh những người dân vây quanh nhưng sau đó bị người dân khống chế. Lúc này, nhiều người đã xông vào đánh khiến tài xế này bị thương phải sơ cứu tại bệnh viện.

Hãi hùng tài xế ô tô kéo lê xe máy gây náo loạn tại Bình Dương: có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 2
 

 

Hãi hùng tài xế ô tô kéo lê xe máy gây náo loạn tại Bình Dương: có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 3
Tài xế phản ứng. Ảnh: Tiền Phong

Vụ việc khiến khu vực này náo loạn trong khoảng 30 phút, Công an phường Bình Chuẩn phải huy động lực lượng đến hiện trường để xử lý, giải quyết.

Theo một số người chứng kiến, thời điểm bước xuống xe, tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn.

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