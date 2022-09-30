Liên quan vụ 3 ngôi nhà liền kề cháy dữ dội trong đêm, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 23h30 ngày 29/9.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Xuân cho biết, vụ cháy xảy ra tại số 62/116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng điều khoảng 11 xe chữa cháy và 42 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vụ cháy xảy ra tại 3 kiot dạng nhà tạm khung thép, mái tôn, chủ cơ sở dùng để kinh doanh quán ăn và bán hàng gia dụng. Qua rà soát nhiều lần, cảnh sát xác định không có thương vong về người. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy đã có 2 chiến sĩ PCCC bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Các chiến sĩ PCCC tích cực dập tắt đám cháy trong đêm - Ảnh: Báo Dân Trí Một trong hai chiến sĩ PCCC bị thương trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 22h tối ngày 29/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 116, phố Nhân Hòa (Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Người dân chứng kiến sự việc cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà tạm. Nhà này vừa ở vừa kinh doanh. Sau đó cháy lan sang 2 nhà liền kề. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, cột khói cao hàng chục mét. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an TP đã điều động 5 xe cứu hoả của Công an quận Thanh Xuân và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút, đám cháy được khống chế cơ bản. Đến 22h57, ngọn lửa chỉ còn cháy âm ỉ sâu bên trong nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục dập tàn.

Đám cháy bùng phát cột khói cao ngút - Ảnh: Báo Dân Trí Tại hiện trường, 3 kiot bán hàng bị bốc cháy hoàn toàn phần mái, bên trong cửa hàng nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi. Đám cháy còn lan sang một phần quán sửa chữa xe máy bên cạnh. Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xuất phát từ quán bún riêu cá, sau đó lan sang 2 kiot bán hàng gia dụng bên cạnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cháy rừng rực 3 căn nhà trong đêm ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng kể giây phút ôm con tháo chạy thoát thân trong gang tấc Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn 3 ngôi nhà, gây thiệt hại lớn về tài sản. Lực lượng chữa cháy phải điều động nhiều xe cứu hỏa để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-chien-si-pccc-bi-thuong-trong-vu-hoa-hoan-3-nha-lien-ke-o-ha-noi-trong-dem-508434.html