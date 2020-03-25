Hai anh em ruột ở Bắc Giang ủng hộ 10 triệu tiền tiết kiệm để phòng chống dịch Covid-19

Xã hội 25/03/2020 15:59

Hành động cao đẹp của hai anh em ruột ở Bắc Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Giữa những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng người bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cần theo dõi từ vùng dịch trở về là vô cùng lớn.

Để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ tiền và của giúp đẩy lùi dịch bệnh.

Tất cả số tiền thu được sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ bác sĩ và các chiến sĩ công an, bộ đội trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm bệnh phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc tại nơi đang được khoanh vùng dịch.

Mới đây, Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang đã tiếp nhận 10 triệu đồng của em Lê Nguyên Khôi (học sinh lớp 11A1, trường THPT Ngô Sĩ Liên) và em Lê Đăng Khoa (học sinh lớp 3A8, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên). Hai em học sinh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai anh em ruột ở Bắc Giang ủng hộ 10 triệu tiền tiết kiệm để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1
Hai anh em ruột ở Bắc Giang ủng hộ 10 triệu đồng để ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

Đây là hành động giàu ý nghĩa, tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và nhận được vô số bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Cha mẹ các em chắc chắn phải là người rất tuyệt vời mới có thể nuôi dạy hai anh em tốt như vậy"; "Cảm ơn tấm lòng của hai em"; "Chỉ cần nhân dân ta đoàn kết, phối hợp tốt với chính phủ thì dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi";...

Mẹ Việt Nam anh hùng 91 tuổi ủng hộ 5 triệu đồng chống dịch Covid-19

Mẹ Việt Nam anh hùng 91 tuổi ủng hộ 5 triệu đồng chống dịch Covid-19

"Nhà nước xưa nay mẹ khó khăn đã giúp đỡ mẹ. Bây giờ nhà nước khó khăn vì dịch Covid-19 thì mẹ giúp nhà nước", Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi, nhẹ nhàng nói.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 Bắc Giang hành động cao đẹp

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