Hà Tĩnh: Người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà tắm

Xã hội 15/04/2020 16:35

Sau khi qua nhà bà P., người dân phát hiện người phụ nữ này tử vong bất thường trong nhà tắm.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra vụ một người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là bà V.T.P (59 tuổi, trú tại thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ). Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 20 giờ ngày 15/4, người dân qua nhà bà P. thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ này tử vong trong nhà tắm.

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Khu vực người dân phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Được biết nạn nhân sống một mình giữa khu đông dân cư. Bên cạnh đó, vì cái chết của người phụ nữ này vẫn còn nhiều nghi vấn nên người thân đã yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. 

Cũng theo nguồn tin trên, vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, bà P. vẫn đi làm về bình thường và khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ. Cụ thể, vào sáng 5/3, người dân sống trong dãy trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) không thấy bà N.T.T.L (40 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi làm.

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Vào ngày 5/3, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra vụ việc tương tự - Ảnh: Internet

Nghi có chuyện chẳng lành, khi nhìn qua khe cửa thì người dân nhìn thấy bà L. nằm bất động trên nền nhà, cơ thể tím tái. Lúc này, mọi người cùng nhau phá cửa vào trong để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Được biết, nạn nhân thuê trọ tại khu vực này để làm công nhân. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. có biểu hiện mệt mỏi, ho nên được cho về sớm.

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