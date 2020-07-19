Sáng thức dậy đi chợ, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong bất thường trên vũng máu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an TP. Hà Tĩnh cho biết đơn vị này hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.H (sinh năm 1979, trú thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh). Theo thông tin trên Tiền phong, vào khoảng 5 giờ sáng 18/7, chị N.T.L (vợ ông H.) dậy đi chợ. Khi vào phòng gọi chồng, chị L. phát hiện ông H. nằm bất động trên vũng máu, trên bụng nạn nhân găm một con dao. Ngay sau đó, chị L. đã hô hoán nhờ mọi người đến giúp đỡ, đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Gia đình đang lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương ông H. làm nghề tự do, có vợ và 3 người con. Người con út chỉ mới lên 2.

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng vừa xảy ra vụ việc vợ phát hiện chồng tử vong tại nhà riêng gây xôn xao dư luận địa phương. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng 4/1, bà Bùi Thị Ấm (ngụ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) bất ngờ phát hiện chồng mình là ông Vũ Anh Kiệt (56 tuổi) treo cổ trên một sợi dây từ mái nhà. Đến gần, bà Ấm phát hiện chồng mình đã tử vong.

Ngôi nhà bà Ấm phát hiện chồng treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người vợ đã hô hoán hàng xóm đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Kiệt vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện kỳ lạ.

Bình Dương: Vợ sắp cưới bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trên đường cạnh chiếc xe mới trả góp 2 tháng Cô gái chạy xe máy đi tìm thì bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới tử vong trên đường. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

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