Cô gái chạy xe máy đi tìm thì bàng hoàng phát hiện chồng sắp cưới tử vong trên đường. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 16/6, sau khi lái xe đi tìm chồng sắp cưới, chị Chiều Kim Phụng bàng hoàng nhìn thấy chồng tử vong trên đường. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hiếu Thuận (21 tuổi, quê Bến Tre). Cụ thể, theo Công an TP. HCM, vào thời điểm trên, anh Thuận điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hải Thượng Lãn Ông trong Đại học quốc gia TP. HCM (thuộc phường Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ tông vào dải phân cách bằng bê tông. Sau đó, nạn nhân và chiếc xe máy trượt dài gần 50m.

Chị Phụng phát hiện chồng sắp cưới tử vong trên đường cùng chiếc xe máy chỉ mới trả góp được 2 tháng - Ảnh: Internet Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cũng theo nguồn tin trên, vào buổi tối cùng ngày chị Phụng nghe nói chồng sắp cưới chạy xe vào Đại học quốc gia nên đã lấy xe máy đi tìm. Khi đang chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, chị nhìn thấy anh Thuận chạy ngược chiều nên gọi. Sau đó, khi chị chạy đến cuối đường rồi quay đầu xe lại thì nhìn thấy chồng sắp cưới tử vong trên đường. Được biết, nạn nhân làm công nhân, chiếc xe máy chỉ mới mua trả góp được 2 tháng. Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó tại Bình Dương cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng thương vong. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 14/6, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ben mang biển số 51C-664.60 lưu thông trên đường Đt 743 hướng từ quốc lộ ra quốc lộ 1. Khi xe chạy đến nút giao thông Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái vào đường Nguyễn Xiển thì va chạm với xe máy của cặp vợ chồng chạy cùng chiều. Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trên xe máy ngã vào gầm xe ben. Người vợ bị bánh xe cán ngang người tử vong tại chỗ. Người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tai nạn thương tâm tại Bình Dương: Vợ chết thảm, chồng nhập viện cấp cứu sau va chạm với xe ben Sau va chạm với xe ben, người vợ bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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