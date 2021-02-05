Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về 1 ca dương tính COVID-19 ở Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1886.

Sáng 5/2, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố sáng, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận trường hợp thứ 23 có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân nữ 48 tuổi, là F1 của BN1886 - vợ của bệnh nhân này.

Đại diện Sở Y tế nhận định, trường hợp này dương tính trong khu cách ly tập trung nên không quá lo lắng.

Về BN1956 được công bố chiều 4/2, Sở Y tế cho biết thêm, đây là F1 của BN1883.

BN1883 khai báo không thành khẩn, đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, khiến công tác truy vết, khoanh vùng gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang tiếp tục truy vết toàn bộ những người, khu vực có liên quan bệnh nhân.

Như vậy, tính đến nay Hà Nội có 23 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Lời kể đau xót của thanh niên khóa cổng đi uống trà đá, quay về thấy phòng trọ cháy, 4 bạn qua đời thương tâm Chính quyền phường Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân trong vụ 4 thanh niên chết cháy 10 triệu đồng, đồng thời giúp đỡ đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

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