Trên đường trở về nhà, nữ sinh Học viện Ngân hàng đã bị một nam thanh niên chặn xe, đâm tử vong.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/12, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h30 tối 22/12, trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Lúc này, chị H.T.N.H. (SN 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng) đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thì bị một nam thanh niên chặn xe.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Hà Nội - Ảnh: Dân Trí

Sau đó, đối tượng này bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Tuấn A. (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức).

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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