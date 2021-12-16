Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh là F0 tố bị chủ trọ đuổi khỏi nhà: Phía Công an nói gì?

Theo thông tin từ Doanh nghiệp & Tiếp thị, cô gái trên tên B.X (SN 2000), hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng tại địa bàn TP.HCM.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh to tiếng giữa hai mẹ con chủ nhà trọ và một nữ sinh đang bị nhiễm Covid-19. Theo lời chia sẻ của cô gái này, chủ nhà trọ đã có hành vi bạo lực, mắng chửi và đuổi cô ra khỏi nhà khi cô đang là F0.

Đơn vị y tế địa phương đã đến treo biển trước nhà bà H. nhằm xác định khu vực cách ly F0, khiến nhà bà không thể kinh doanh. Do đó, bà H. đã yêu cầu nữ sinh Xuyên rời đi để buôn bán trở lại.

Chia sẻ với Zing, ông Tạ Vũ Hòa - trưởng Công an phường 10, quận 6, TP.HCM cho biết, nữ sinh này và bạn trai mắc Covid-19 trong thời gian thuê phòng trọ tại nhà bà M.H. (phường 10).

"Chúng tôi đã tiến hành làm việc, hòa giải theo quy định. Theo tôi, việc chủ nhà yêu cầu nữ sinh rời đi để làm ăn là chuyện bình thường", ông Hòa thông tin.

Giấy tường trình nữ sinh là F0 tố bị chủ trọ đánh gửi tới Công an phường 10, quận 6 - Ảnh: Zing

Ông Hòa cũng cho rằng việc nữ sinh X. bị bà H. và con trai hành hung đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

"Qua làm việc, chúng tôi xác định nữ sinh Xuyên không bị chủ nhà hành hung. Hiện tại, X. và bạn trai đang ở khu cách ly tập trung. Ngoài ra, nhà bà H. không có ai là F0", ông Hòa nói.

Chiếc điện thoại bị hư hỏng - Ảnh: Internet

Trước đó, X. đã chia sẻ rằng mình nhận được kết quả dương tính vào ngày 8/12. Tuy nhiên, khi biết tin chủ trọ đã làm ầm ĩ, gọi X. và người yêu xuống nhà nói chuyện và trách rằng "tại sao bị bệnh lại khai báo y tế để người ta chửi?".

Bên cạnh đó, con trai của người chủ trọ là anh Đ. khẳng định không có việc đánh đập cô X. Đồng thời, anh cho rằng mình sẵn sàng đối mặt với công an để làm rõ sự việc. Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý từ phía dư luận.