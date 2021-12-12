SỐC: Cảnh sát triệt phá đường dây bán virus SARS-CoV-2 cho người muốn tự mắc Covid-19, kinh ngạc với số tiền phải trả

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến trang web bán virus SARS-CoV-2 cho những người muốn tự lây nhiễm virus này.

Báo Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ De Telegraaf ngày 11/12 cho biết, lực lượng cảnh sát Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một người đàn ông đứng sau trang web chuyên bán... virus SARS-COV-2 cho những vị khách muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi sau mắc COVID-19.

Bằng cách này, những người chống việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Hà Lan có thể tự do tham gia các sự kiện đông người, bao gồm cả hộp đêm, mà không cần tiêm ngừa.

Ảnh minh họa: Internet

Báo Thanh Niên thông tin thêm, Hà Lan đang áp dụng quy định phong tỏa một phần đối với các cửa hàng, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, buộc những cơ sở kinh doanh này phải đóng cửa từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau. Các siêu thị cũng chỉ được mở cửa tới 20h.

Trong giờ mở cửa, các cơ sở kinh doanh phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về phòng ngừa Covid-19, bao gồm bắt buộc phải đeo khẩu trang, người trên 13 tuổi phải xuất trình giấy chứng nhận an toàn Covid-19 (giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau mắc Covid-19). Nếu vi phạm, đối tượng đó có thể bị phạt tới 95 euro (gần 2,5 triệu đồng).

Đánh vào nhóm đối tượng phản đối việc tiêm vaccine Covid-19, đường dây bán virus SARS-CoV đã xuất hiện. Báo The West Australian trích báo cáo của FIOD cho biết, virus SARS-CoV-2 được đựng trong lọ thủy tinh, bán dưới hình thức “bộ xét nghiệm corona” (Kit Corona) với giá 33,5 euro (khoảng 373 nghìn đồng) và được vận chuyển qua đường bưu điện.

Không những vậy, người đàn ông đứng sau đường dây cung cấp virus SARS-CoV-2 còn “quảng cáo” rằng virus của ông “vẫn còn mới” và cam kết “có đủ các biến chủng mới nhất”. Tuy nhiên, việc người đàn ông này đã bán bao nhiêu lọ và chúng có thật sự có tác dụng hay không thì vẫn cần điều tra thêm trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức. Hiện trang web cung cấp virus SARS-CoV-2 đã bị xóa sổ.

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