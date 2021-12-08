CHÍNH THỨC: TP.HCM hoãn dạy học trực tiếp với lớp 1 và trẻ 5 tuổi

TP.HCM quyết định chưa thực hiện dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi.

Mới đây, báo Vietnamnet dẫn tin từ UBND TP.HCM cho biết, ngày 30/11 vừa qua, Ủy ban đã ban hành Kế hoạch số 3997/KH-UBND về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca nhiễm hằng ngày vẫn còn cao. Bên cạnh đó, việc biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới và đã xuất hiện tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Do đó, UBND TP.HCM chỉ đạo tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa: Internet Từ ngày 13/12, chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp 9, lớp 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Sau thời gian thí điểm, việc tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9, lớp 12 (từ ngày 13/12 đến hết ngày 25/12), giao Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp. “Sở GD&ĐT TPHCM đã đề xuất UBND TPHCM xem xét chưa cho học sinh mầm non lớp lá (5 tuổi) và lớp 1 đi học trực tiếp trở lại như kế hoạch trước đó để đảm bảo an toàn và an tâm cho phụ huynh”, báo Tiền Phong dẫn lời Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu . Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi xác nhận, trước mắt, TPHCM chỉ thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 13/12, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến phụ huynh và có những điều chỉnh phù hợp. Riêng với học sinh lớp 1, thành phố sẽ bàn thêm trước khi quyết định. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói: “Gia đình nào có con cho đi học lại cũng có tâm trạng lo lắng. Mình chưa tiêm vắc xin cho các cháu lớp 1 thì sự lo lắng của phụ huynh là xác đáng”.

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