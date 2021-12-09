Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Dự báo số ca F0 lên tới 1.000 ca/ngày, nguy cơ bùng phát dịch ở tất cả quận huyện

Xã hội 09/12/2021 10:22

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, trong thời gian tới, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao, có thể dự báo 1.000 ca mắc mỗi ngày; nguy cơ bùng phát dịch rất cao ở tất cả quận huyện.

Thông tin trên Vietnamnet, sáng nay (9/12), tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội, các đại biểu chất vấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm qua, định hướng của TP trong giai đoạn tới. 

ĐB Nguyễn Thanh Bình, nêu việc sau ngày 27/4, số ca bệnh bình quân là 2 con số, từ khi thực hiện Nghị quyết 128 đến nay thì bình quân 3 con số/ngày. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết dự báo tình hình dịch ở Thủ đô thời gian tới, đặc biệt trong diễn biến xuất hiện biến chủng Omicron như thế nào? 

ĐB Nguyễn Thanh Nam cho rằng có những hạn chế của y tế cơ sở thời gian qua và đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết Sở có tham mưu những gì cho TP để nâng cao giải pháp hệ thống y tế cơ sở?

ĐB Nguyễn Quang Thắng cho biết, hiện TP đã xây dựng nhiều kịch bản phòng chống dịch, trong đó có 100.000 ca F0. Ông đặt câu hỏi về khả năng hiện tại để đáp ứng số giường ở cấp độ 4 như nào? Khả năng vận chuyển cứu thương trường hợp có 100.000 ca bệnh? Giải pháp nâng cao năng lực xét nghiệm?...

Trước những chất vấn của đại biểu, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong thời gian gần đây, đặc biệt từ 11/10 ca mắc Covid-19 tăng cao, riêng ngày 6/12 là 774 ca. Dự báo tình hình số ca tiếp tục tăng cao, có thể 1.000 ca/ngày.

Theo bà Hà, dịch đã lây lan trong cộng đồng, lây nhiễm cao tại tất cả quận huyện; có thể xuất hiện biến chủng Omicron, khả năng lây nhiễm rất nhanh.

Dự báo tình hình số ca mắc tiếp tục tăng cao, khoảng 1.000 ca/ngày. Dịch lan trong cộng đồng, lây nhiễm cao tại tất cả quận huyện, có thể có cả biến chủng Omicron, lây nhiễm cao hơn”, báo Thanh Niên dẫn lời bà Hà. 

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Dự báo số ca F0 lên tới 1.000 ca/ngày, nguy cơ bùng phát dịch ở tất cả quận huyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tỷ lệ tiêm 2 mũi đã rất cao, hầu hết ca bệnh nhẹ và không có triệu chứng có thể điều trị tại nhà, tại trạm y tế lưu động.

Nói về nguyên nhân, Giám đốc Sở Y tế nêu, do mầm bệnh ở cộng đồng, địa hình phức tạp, giao thương, sản xuất kinh doanh trở lại, người nhập cảnh, khí hậu mùa đông xuân thuận lợi để vi rút phát triển, tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm vắc xin… Song bà Hà cho rằng, nếu quyết tâm tập trung, có giải pháp đồng bộ, đồng thuận của người dân thì vẫn cơ bản kiểm soát được. 

 

Cũng theo bà Hà, biến chủng Omicron đã được ghi nhận nhiều nơi trên thế giới, có nhiều đột biến gene nhất, dự báo lây lan mạnh hơn, song chưa có dữ liệu chứng minh có thể gây bệnh nặng hơn. Theo thông tin hiện nay, vắc xin vẫn có thể bảo vệ người dân trước biến chủng này. Hà Nội chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan đến Omicron, song thành phố vẫn cập nhật thông tin để có giải pháp phù hợp.

Thành phố đã có giải pháp đáp ứng điều trị 100.000 ca bệnh, phân luồng khoa học để không quá tải. Bệnh nhân nhẹ không triệu chứng điều trị tại nhà, tại cơ sở. Hiện 90 - 92% bệnh nhân không có triệu chứng; tỷ lệ bệnh nhân nặng chỉ khoảng 1,2%; tỷ lệ tử vong thấp, khoảng 0,34%”, báo Thanh Niên bà Hà.

Số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 tăng nhanh:

Giai đoạn trước khi giãn cách (từ 27.4 đến 23.7) ghi nhận 917 ca mắc (trung bình 10,42 ca/ngày), với 414 ca ngoài cộng đồng.

Giai đoạn giãn cách (từ 24.7 đến 20.9) ghi nhận 3.276 ca (trung bình 56,4 ca/ngày) với 898 ca ngoài cộng đồng.

Giai đoạn phòng chống dịch trong tình hình mới (từ 21.9 đến 10.10), ghi nhận 114 ca, trung bình 5,7 ca/ngày, với 8 ca cộng đồng.

Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP (tính từ 11.10) đến 8.12, ghi nhận 10.618 ca mắc (trung bình 186 ca/ngày), trong đó 4.123 ca cộng đồng.

CHÍNH THỨC: TP.HCM hoãn dạy học trực tiếp với lớp 1 và trẻ 5 tuổi

CHÍNH THỨC: TP.HCM hoãn dạy học trực tiếp với lớp 1 và trẻ 5 tuổi

TP.HCM quyết định chưa thực hiện dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân covid-19 ở hà nội tăng f0 ở hà nội tăng mạnh hà nội tăng f0

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số