Hà Nội: Nồi cơm điện rơi từ tầng cao chung cư vỡ tan tành khiến nhiều người hốt hoảng

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, bộ phận an ninh phát hiện nồi cơm điện rơi từ tầng cao chung cư khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 12/6, tại Chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra trường hợp nồi cơm điện rơi từ tầng cao chung cư xuống đất khiến người dân bất bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại chung cư, bộ phận an ninh phát hiện một nồi cơm điện màu đỏ dung tích 1.8L rơi từ trên xuống. Sau khi phát hiện, bộ phận an ninh đã lập biên bản thu giữ tang vật.

Tuy vụ việc không gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, tuy nhiên nhiều cư dân tỏ ra rất bức xúc vì sự bất cẩn, cố ý hay vô ý của ai đó.

Nồi cơm điện rơi từ tầng cao chung cư khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet

Ban quản lý chung cư đã làm đơn gửi Công an phường Đông Ngạc xin xác minh căn hộ, người thực hiện hành vi trên, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn kịp thời các hành vi khác có thể có thể xảy ra trong tương lai gây xâm hại đến tài sản, tính mạng cư dân.

Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin bé trai bị chổi lau nhà rơi trúng đầu khi đang đi lại ở một khu chung cư cao cấp trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

Chiếc chổi lau nhà gãy làm đôi - Ảnh: FB

Bé trai bị rách đầu chảy máu - Ảnh: FB

Khoảng 16 giờ 30 ngày 2/6, khi bé trai đang trên đường đi học về nhà thì bất ngờ bị một chiếc chổi lau nhà từ tầng 5 chung cư rơi trúng đầu. Hậu quả, cậu bé chảy nhiều máu vùng đầu. Người dân cùng lực lượng bảo vệ, ban quan lý đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu rồi bắt taxi đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Hà Nội: Bé trai vỡ đầu phải nhập viện cấp cứu vì bị chổi lau nhà ở chung cư rơi trúng Trong lúc đi lại dưới sân sinh hoạt chung của chung cư, bé trai bị chổi lau nhà rơi trúng đầu dẫn đến chảy nhiều máu phải nhập viện cấp cứu.

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