Hà Nội: Bé trai vỡ đầu phải nhập viện cấp cứu vì bị chổi lau nhà ở chung cư rơi trúng

Trong lúc đi lại dưới sân sinh hoạt chung của chung cư, bé trai bị chổi lau nhà rơi trúng đầu dẫn đến chảy nhiều máu phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin bé trai bị chổi lau nhà rơi trúng đầu khi đang đi lại ở một khu chung cư cao cấp trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo thông tin chia sẻ, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2/6, khi bé trai đang trên đường đi học về nhà thì bất ngờ bị một chiếc chổi lau nhà từ tầng 5 chung cư rơi trúng đầu. Hậu quả, cậu bé chảy nhiều máu vùng đầu. Người dân cùng lực lượng bảo vệ, ban quan lý đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu rồi bắt taxi đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Hiện sức khỏe bé trai đang dần hồi phục.

Bé trai bị chổi rơi trúng đầu khi đang đi dưới sân chung cư - Ảnh: FB Chiếc chổi lau nhà gãy làm đôi - Ảnh: FB Bé trai bị rách đầu chảy máu - Ảnh: FB Bài đăng khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trước ý thức của người dân sinh sống trên tòa nhà đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chị T. một cư dân sinh sống ở chung cư này cho biết đây không phải lần đầu có "vật thể lạ" từ trên cao rơi xuống. Trước đó từng xảy ra trường hợp "dao bay" nhưng may mắn là không ai bị thương. Bản thân chị cũng từng bị một tấm ván bị ai đó vứt từ trên tầng cao xuống suýt vào đầu.

Liên quan đến sự việc, một đại diện Ban quản lý chung cư nói trên cho biết đang tiến hành xác minh sự việc và mời cư dân có liên quan đến để làm rõ. Trước đó, tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng xảy ra trường hợp bé trai 16 tháng tuổi rách đầu vì bị chổi lau nhà ở chung cư rơi trúng. Khoảng 10 giờ sáng 28/8/2019, một chiếc chổi lau nhà rơi từ tầng 17 của toà nhà xuống sân sinh hoạt chung. Bé trai 16 tháng tuổi bị chổi lau nhà rơi trúng đầu - Ảnh: Internet Gia đình làm rơi chổi thú nhận do sơ ý - Ảnh: Internet Chiếc chổi rơi trúng hai bà cháu sống ở toà đối diện đang đi dạo dưới sân. Cháu bé 16 tháng tuổi bị cán chổi rơi trúng dẫn đến rách đầu. Người dân và bà của bé trai đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cấp cứu. Ban quản lý toà nhà cho biết đã làm việc với chủ căn hộ làm rơi chổi lau nhà xuống sân. Gia đình này cho biết do sơ ý nên để chổi rơi xuống sân.

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