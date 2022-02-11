Hà Nội đón tin vui khi không còn xã, phường 'vùng cam', chuẩn bị mở cửa cho nhiều hoạt động vui chơi, giải trí

Theo Bảng đánh giá cấp độ dịch mới nhất, trong tuần qua, TP.Hà Nội có không có xã, phường, thị trấn nào được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3 (vùng cam) hoặc mức cấp độ 4 (vùng đỏ). Hiện TP.Hà Nội có 536 xã, phường ở cấp độ 1, 43 xã phường ở cấp độ 2.

Theo thông tin từ TTXVN, tối 11/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký Thông báo số 106/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội .

Cũng trong chiều cùng ngày, liên quan đến việc đánh giá cấp độ dịch ở Hà Nội, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định: Cách đây 2 tháng, thành phố đã có dự báo về dịp Tết Nguyên đán có thể dịch bệnh sẽ bùng phát đến 5000-7000 ca/ngày. Tuy nhiên với các giải pháp quyết liệt như việc tiêm vaccine xuyên Tết, ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý và điều trị F0, F1 tại nhà... tình hình dịch được kiểm soát với con số chưa đến 3.000 ca mắc mới mỗi ngày; tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong thấp.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, việc thành phố đã chuyển đổi nhận thức, thích ứng với tình hình mới; cho mở cửa lại nhiều hoạt động dịch vụ, văn hóa, thể thao, tiến tới mở cửa tất cả trường học… là một khối lượng công việc rất lớn được đặt ra để đảm bảo an toàn cho Thủ đô và sức khỏe người dân. Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, trạng thái thích ứng hiện nay không có nghĩa dịch bệnh đã hết. Việc mở cửa sẽ có tâm lý xã hội chủ quan, lơ là trong người dân và cả hệ thống có chiều hướng gia tăng.

Bên cạnh đó, báo Giao thông cũng đưa tin, Phó Bí thư Thành ủy đặc biệt nhắc nhở: "Càng mở cửa càng phải tập trung, không được lơ là. Mở cửa mà để dịch bệnh quay lại sẽ gặp nhiều khó khăn".

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các quận huyện phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phù hợp với thực tiễn. Cần làm rõ để người dân biết việc tiêm vaccine giúp hạn chế chuyển nặng; thành phố đã và đang nỗ lực kiềm chế tỷ lệ tử vong, nhưng ca nhiễm cứ tiếp tục tăng thì có thể làm quá tải hệ thống y tế, sẽ phải đóng cửa, để lại nhiều di chứng xã hội...

Phó Bí thư Thành cũng nhấn mạnh các đơn vị phải tiếp tục chuẩn bị kỹ càng cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành đến trường; tiếp tục tính toán lộ trình mở cửa lại các trường mầm non, đề xuất việc học bán trú để phục vụ người dân, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng; chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho gần 1 triệu học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học, trường nghề quay lại trường học từ 14/2; rà soát, chuẩn bị sẵn để tiêm vaccine cho học sinh sinh viên các tỉnh thành khác quay lại Hà Nội học tập.