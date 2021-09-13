Hà Nội: CSGT phát hiện đôi nam nữ mang theo nhiều giấy đi đường đã được ký khống để thuận tiện 'thông chốt'

Tại chốt kiểm dịch phía nam cầu Thanh Trì, Tổ công tác CSGT phát hiện giấy đi đường của đôi nam nữ xuất trình có dấu hiệu bất thường.

Theo báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 chiều 12/9, tại chốt kiểm dịch phía nam cầu Thanh Trì, Tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng một xe máy biển kiểm soát 99E1-010.97 do một nam thanh niên điều khiển, phía sau chở một cô gái lưu thông theo hướng từ quận Hoàng Mai sang quận Long Biên (Hà Nội) để kiểm tra điều kiện tham gia lưu thông trong giãn cách xã hội.

Lúc này, cặp đôi đưa ra 2 giấy đi đường mang tên Nguyễn Văn V. (SN 1992 ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Dương Thị V. (SN 2003 ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), đều là người của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Bắc Việt ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tuy nhiên, Thiếu tá Phạm Minh Quân - Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ CSGT phát hiện dấu hiệu bất thường vì chị V. sinh năm 2003, chưa đủ tuổi vị thành niên để đi làm.

CSGT chỉ vào những dấu hiệu làm giấy tờ đi đường tự kí cho anh Nguyễn Văn V. 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tổ công tác đã tách riêng 2 người ra để khai thác thêm thông tin. Lúc này, Nguyễn Văn V. mới thừa nhận đã tự điền thông tin của bạn gái là Dương Thị V. vào giấy đi đường với mục đích thuận tiện thông qua chốt.

Ngoài ra, V. còn trình rất nhiều giấy đi đường ký khống của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Bắc Việt và thừa nhận đã nhiều lần đi đến đâu tự ý điền thông tin vào đó để qua chốt kiểm dịch.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc sử dụng tuỳ tiện giấy đi đường, Tổ CSGT đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý.

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