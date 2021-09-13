Hà Nội: CSGT phát hiện đôi nam nữ mang theo nhiều giấy đi đường đã được ký khống để thuận tiện 'thông chốt'

Xã hội 13/09/2021 14:17

Tại chốt kiểm dịch phía nam cầu Thanh Trì, Tổ công tác CSGT phát hiện giấy đi đường của đôi nam nữ xuất trình có dấu hiệu bất thường.

Theo báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 chiều 12/9, tại chốt kiểm dịch phía nam cầu Thanh Trì, Tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng một xe máy biển kiểm soát 99E1-010.97 do một nam thanh niên điều khiển, phía sau chở một cô gái lưu thông theo hướng từ quận Hoàng Mai sang quận Long Biên (Hà Nội) để kiểm tra điều kiện tham gia lưu thông trong giãn cách xã hội.

Lúc này, cặp đôi đưa ra 2 giấy đi đường mang tên Nguyễn Văn V. (SN 1992 ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Dương Thị V. (SN 2003 ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), đều là người của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Bắc Việt ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tuy nhiên, Thiếu tá Phạm Minh Quân - Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ CSGT phát hiện dấu hiệu bất thường vì chị V. sinh năm 2003, chưa đủ tuổi vị thành niên để đi làm.

giay di duong
CSGT chỉ vào những dấu hiệu làm giấy tờ đi đường tự kí cho anh Nguyễn Văn V. 'tâm phục khẩu phục' - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tổ công tác đã tách riêng 2 người ra để khai thác thêm thông tin. Lúc này, Nguyễn Văn V. mới thừa nhận đã tự điền thông tin của bạn gái là Dương Thị V. vào giấy đi đường với mục đích thuận tiện thông qua chốt.

Ngoài ra, V. còn trình rất nhiều giấy đi đường ký khống của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Bắc Việt và thừa nhận đã nhiều lần đi đến đâu tự ý điền thông tin vào đó để qua chốt kiểm dịch.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc sử dụng tuỳ tiện giấy đi đường, Tổ CSGT đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý.

TP.HCM: Công an phát hiện thanh niên ra đường 'lận lưng' 21 giấy đi đường giả, triệt phá đường dây làm giả giấy

TP.HCM: Công an phát hiện thanh niên ra đường 'lận lưng' 21 giấy đi đường giả, triệt phá đường dây làm giả giấy

Các đối tượng lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng để bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/giấy đi đường.

Xem thêm
Từ khóa:   11 vấn đề về kiểm tra giấy đi đường 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM từ 0 giờ ngày 23/8

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số