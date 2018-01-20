Hà Nội: Cặp đôi hôn nhau đắm đuối giữa quán cà phê khiến nhiều người đỏ mặt

Mới đây, một Fanpage dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi hôn nhau đắm đuối nơi cộng cộng khiến người xem đỏ mặt. Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ thản nhiên ôm hôn, âu yếm không chút ngượng ngùng trong một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên Facebook, rất đông cư dân mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc.

"Vô duyên quá!", "Cặp đôi này mặt dày quá mới như vậy", "Biết bao chỗ kín đáo hơn sao không làm, lại ngồi giữa thanh thiên bạch nhật thế này", "Hôn nhau là hành động đẹp nhưng phải tùy hoàn cảnh, thế này không hay chút nào"...

Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng phải chứng kiến những hình ảnh không hề đẹp mắt như thế này của các cặp đôi học sinh. Trước đó, rất nhiều bức ảnh cặp đôi còn đang mặc trang phục nhà trường vô tư ôm hôn nhau tại lớp học, sân trường hay các hàng quán khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đang trong lớp học và có sự chứng kiến của nhiều người nhưng cặp đôi này chẳng hề ngại ngùng - Ảnh: Internet

Cặp đôi mặc đồng phục học sinh vô tư âu yếm trong quán cà phê khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cặp đôi này đang ở nhà riêng nên mới vô tư như vậy. Thật ra đây là khu bán nội thất trong một siêu thị - Ảnh: Internet

Cặp đôi học sinh hôn nhau đắm đuối trong khu trung tâm thương mại ở quận Tân Phú (TPHCM). Bạn nữ gối đầu lên đùi bạn nam trước nhiều cái lắc đầu ngao ngán từ người lớn - Ảnh: Internet