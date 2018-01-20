Hà Nội: Cặp đôi hôn nhau đắm đuối giữa quán cà phê khiến nhiều người đỏ mặt

Đôi nam nữ thản nhiên ôm hôn, âu yếm không chút ngượng ngùng trong một quán cà phê khiến người xung quanh đỏ mặt.
Mới đây, một Fanpage dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi hôn nhau đắm đuối nơi cộng cộng khiến người xem đỏ mặt. Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ thản nhiên ôm hôn, âu yếm không chút ngượng ngùng trong một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).
Clip: Cặp đôi hôn nhau đắm đuối giữa quán cà phê
Sau khi đoạn clip được đăng tải lên Facebook, rất đông cư dân mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc.
"Vô duyên quá!", "Cặp đôi này mặt dày quá mới như vậy", "Biết bao chỗ kín đáo hơn sao không làm, lại ngồi giữa thanh thiên bạch nhật thế này", "Hôn nhau là hành động đẹp nhưng phải tùy hoàn cảnh, thế này không hay chút nào"...
Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng phải chứng kiến những hình ảnh không hề đẹp mắt như thế này của các cặp đôi học sinh. Trước đó, rất nhiều bức ảnh cặp đôi còn đang mặc trang phục nhà trường vô tư ôm hôn nhau tại lớp học, sân trường hay các hàng quán khiến nhiều người ngỡ ngàng.