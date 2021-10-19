Hà Nội: 1.872 người từ miền Nam về, phát hiện có 22 ca dương tính với COVID-19

Vào sáng 19/10, Sở Y tế Hà Nội đã công bố phát hiện 22 ca Covid-19, trong đó TP.HCM (15), Đồng Nai (4), Bình Dương (2), Tây Ninh (1).

Theo chia sẻ thông tin từ Sức khoẻ và đời sống, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng 19/10, trên địa bàn TP đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam. Sau khi ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 22 ca Covid-19 từ nhóm này. Cụ thể, người về từ TP.HCM (15), Đồng Nai (4), Bình Dương (2), Tây Ninh (1). Đồng thời, trong số 22 ca này, có 15 người di chuyển bằng ô tô, người đi máy bay (6), người đi xe máy (1).

Phân bố theo quận, huyện: Hà Đông (4), Thanh Xuân và Chương Mỹ - mỗi quận/huyện phát hiện 3 ca mắc; Mê Linh, Mỹ Đức, Đống Đa, Hoàng Mai và Hoàn Kiếm - mỗi quận/huyện 2 ca; Phúc Thọ và Phú Xuyên mỗi huyện 1 ca.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội; luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Các địa phương thực hiện xét nghiệm, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-1872-nguoi-tu-mien-nam-ve-phat-hien-co-22-ca-duong-tinh-voi-covid-19-431855.html