Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 19/2, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra phía dưới tòa chung cư Golden Place nên ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đã tử vong.

Ngày 19/2, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra phía dưới tòa chung cư Golden Place (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nên ra sảnh kiểm tra, bất ngờ phát hiện một thanh niên đã tử vong dưới nền đất.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VOV

Nhận được tin báo, Công an phường Mễ Trì, Công an quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức có mặt ở hiện trường để xác nhận vụ việc.

Theo ghi nhận ban đầu, thanh niên này mặc quần đùi và áo phông màu đen, nghi nhảy từ tầng 18 xuống đất. Theo khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, vị trí nạn nhân rơi xuống ngay trước sảnh toà B chung cư Golden Palace.

Trong sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường.

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