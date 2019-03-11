Giữa lùm xùm ly hôn, động thái mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến nhiều người bất ngờ

Giữa lúc dư luận vẫn còn đang bàn tán, suy đoán về diễn biến tiếp theo, hình ảnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo đi làm từ thiện vào ngày 9/3 bất ngờ được một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội đã gây "bão".

Thời gian gần đây, vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Đến nay, vụ ly hôn “nghìn tỷ” này vẫn chưa có hồi kết vì tranh chấp việc chia tài sản và trợ cấp cho 4 người con chung. Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/3 sắp tới.

Theo đó, bà Thảo cùng một số người thân, bạn bè của mình đi làm từ thiện ở một vùng quê nghèo. Khác với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt hay gương mặt căng thẳng khi đứng ở vị trí nguyên đơn trên tòa, bà Thảo vô cùng thân thiện và liên tục tươi cười rạng rỡ.

Kèm theo những hình ảnh này, người bạn của bà Thảo còn chia sẻ: “Nhìn chị Thảo cực dễ thương và cực dễ gần”.

Người bạn hết lời khen ngợi bà Thảo sau chuyến đi làm từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh này sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước hình ảnh đời thường của vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Hành động đẹp của bà Thảo được cộng đồng mạng ca ngợi hết lời - Ảnh: Facebook

Một số người còn hy vọng vợ chồng “vua cà phê” sẽ hàn gắn để bảo vệ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, đưa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới, trở thành niềm tự hào của người Việt.

Như thông tin trước đó đã đưa, trong phiên tòa ngày 20, 21/2 vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thống nhất được phương thức chia khối tài sản trị giá gần 8 nghìn tỷ đồng và phí cấp dưỡng cho 4 người con. Cũng trong phiên tòa này, bà Thảo đã đồng ý rút đơn ly hôn nhưng ông Vũ không chấp nhận, kiên quyết kết thúc cuộc hôn nhân này. Sau đó, bà Thảo vẫn giữ yêu cầu ly hôn.

Phiên xét xử vụ ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên tiếp tục diễn ra vào ngày 27/3 sắp tới - Ảnh: Internet

Phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 tiếp tục với phần tranh luận bổ sung và VKS đưa ra quan điểm xử lý vụ án. Sau khi nguyên đơn và bị đơn đều không đưa ra ý kiến hay quan điểm thêm, HĐXX đã tuyên bố nghị án kéo dài đến 1/3, sau đó sẽ tuyên án. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử vụ ly hôn này lại tiếp tục hoãn đến ngày 27/3 để xác minh về khoản tiền mặt hơn 2 nghìn tỷ đồng.