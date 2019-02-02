Giáp Tết, cha mẹ nghèo khóc ngất bên quan tài hai đứa con thơ tử vong vì đuối nước

Xã hội 02/02/2019 10:08

Trong lúc đi chơi ở đập Khe Bò, hai chị em ruột rơi xuống vùng nước sâu nên bị đuối nước thương tâm.

Sáng nay (2/2), trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho hai chị em ruột đuối nước vào chiều hôm qua.

Nạn nhân là bé T.T.T (7 tuổi) và T.T.N (4 tuổi, cùng trú tại xóm 4, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ).

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1/2, hai bé cùng nhau ra khu vực đập Khe Bò gần nhà chơi. Trong lúc chơi ở đây, cả hai không may bị trượt chân, rơi xuống vùng nước sâu, dẫn đến tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng báo tin cho chính quyền.

Giáp Tết, cha mẹ nghèo khóc ngất bên quan tài hai đứa con thơ tử vong vì đuối nước - Ảnh 1
Hai bé tử vong trong lúc chơi đùa ở đập - Ảnh: Người đưa tin

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để phối hợp với gia đình đưa thi thể hai bé lên bờ. Ông Lợi còn cho biết thêm, gia đình hai bé là hộ nghèo nhiều năm, chỉ mới thoát nghèo cách đây không lâu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hợp đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, phòng Lao động Thương binh và Xã Hội huyện Tân Kỳ cũng hỗ trợ 2 triệu đồng để giúp gia đình lo liệu việc mai táng cho hai bé.

Thời gian qua xảy ra khá nhiều vụ trẻ em bị đuối nước khiến dư luận bàng hoàng.

Bé trai 3 tuổi chết đuối ở trường mầm non

Vào ngày 18/12/2018, bé T.P.T (3 tuổi) tử vong vì đuối nước tại Trường Mầm non Lộc Thủy (thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Huế).

Lúc xảy ra sự việc, hai giáo viên phụ trách lớp bé T. đang làm vệ sinh và chuẩn bị bữa ăn cho cả lớp thì bé ra ngoài. Thấy bé T. ra khỏi phòng học, cô giáo hỏi thì bé nói đi đến chỗ mẹ (nữ nhân viên cấp dưỡng của trường) làm việc ở phòng gần đó.

Giáp Tết, cha mẹ nghèo khóc ngất bên quan tài hai đứa con thơ tử vong vì đuối nước - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Internet

Vì nghĩ bé đến chỗ mẹ sẽ có người lớn trông nom nên giáo viên chủ quan. Sau đó khoảng 10 phút, giáo viên tìm em T. về lớp dùng cơm thì không còn thấy bé.

Sau khi tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện bé đã tử vong ở một vũng nước cạnh khuôn viên trường.

Bé trai 3 tuổi chết đuối trước giờ ăn trưa ở trường mầm non

Bé trai 3 tuổi chết đuối trước giờ ăn trưa ở trường mầm non

Một bé trai 3 tuổi tại TT-Huế chết đuối thương tâm ở trường mầm non khi các cô giáo đang chuẩn bị bữa trưa cho các bé.

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Từ khóa:   trẻ em bị đuối nước

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