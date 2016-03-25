Giải mã bí ẩn mọi người nhắm mắt khi hôn

Nguyên nhân thực sự khiến mọi người nhắm mắt khi hôn nhau là vì não không thể xử lí nhiều hơn hai việc đồng thời.

Theo Daily Mail hôm 21.3, đó là phát hiện của các nhà tâm lí học thuộc Đại học Hoàng gia Holloway, London, được công bố trong tạp chí Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Nhắm mắt khi hôn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong hoạt động tinh thần của con người.

Khi người ta hôn nhau, bộ não cảm thấy khó xử lí cảm giác nếu sức mạnh nhận thức cũng được dùng để phân tích những gì chúng ta đang nhìn, họ giải thích.

Các nhà tâm lí học đưa ra kết luận trên mà không nghiên cứu việc con người hôn nhau thực sự. Thay vào đó, họ yêu cầu những người tham gia tiến hành kiểm tra trực quan trong khi đo lại phản ứng của họ trước thứ gì đó bằng cách chạm tay vào.

Các nhà khoa học nhận thấy trường nhìn khống chế các phản ứng xúc giác – nghĩa là mọi người sẽ khó hôn nhau nếu những gì họ đang nhìn trở nên khó xử lí hơn.

Tiến sĩ Dalton, đồng tác giả nghiên cứu nói trên tờ The Sunday Times: “Nếu chúng ta quá tập trung vào nhiệm vụ nhìn, điều này sẽ giảm nhận thức về kích thích ở những giác quan khác. Các nhà thiết kế cần biết những ảnh hưởng này, vì các cảnh báo âm thanh và xúc giác thường được dùng trong các mô phỏng của những nhiệm vụ đòi hỏi nhìn nhiều, chẳng hạn lái xe hoặc lái máy bay”.

Phát hiện này cũng giải thích lí do mọi người thường nhắm mắt khi đang đọc chữ nổi hoặc khi khiêu vũ. Việc nhắm mắt giúp để dành nhiều tài nguyên tinh thần hơn nhằm tập trung vào các khía cạnh trải nghiệm khác, tiến sĩ Dalton nói thêm.

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