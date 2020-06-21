Gia cảnh khó khăn của hai cha con chết đuối thương tâm khi đi câu cá tại Hà Tĩnh

Xã hội 21/06/2020 09:54

Trong lúc ra hồ sinh thái câu cá, 2 cha con đuối nước thương tâm. Được biết, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người cha trong vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cha con tử vong vào ngày 20/6.

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Hồ sinh thái nơi 2 cha con anh P. đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên báo Giao thông, vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày, anh N.Đ.P (sinh năm 1981, trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) cùng con trai là N.Đ.T (sinh năm 2013, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nam Hồng) ra hồ sinh thái ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh câu cá.

Đến tối muộn, vợ anh P. ra tìm thì không thấy 2 cha con đâu. Sau đó, chủ trang trại đã huy động người đi tìm kiếm. Lúc này, mọi người phát hiện T. nên vớt lên bờ, đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Còn anh P. thì mất tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

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Rất đông người dân địa phương có mặt tại hiện trường để theo dõi vụ tai nạn đau lòng này - Ảnh: Internet

Sau đó, thi thể người cha đã được tìm thấy. Cũng theo nguồn tin trên, gia đình anh P. có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo tại địa phương. Các tổ chức thiện nguyện đang kêu gọi kinh phí để hỗ trợ mai táng 2 nạn nhân.

Được biết, hồ sinh thái nơi cha con anh P. tử vong khi đi câu cá có diện tích khoảng 8ha, nước sâu khoảng 2,5m, được xây dựng từ năm 2014.

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm

Chiều tối không thấy con về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện 3 em chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh gia đình khóc ngất bên thi thể các nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

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Từ khóa:   tử vong khi đi câu cá tai nạn thương tâm Hà Tĩnh

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