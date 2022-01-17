Gắp thành công kẹp giấy vướng trong thực quản của bé 2 tuổi, bác sĩ ra cảnh báo

Thấy cháu bé 2 tuổi có biểu hiện chảy dãi, khó nuốt, nôn nhiều sau ăn, gia đình đã nhanh chóng đưa tới Bệnh viện kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 1 chiếc kẹp giấy có kích thước 1x2 cm trong cổ.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 17/1, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, các y, bác sĩ tại Khoa Tiêu hóa của bệnh viện vừa can thiệp gắp thành công kẹp giấy trong thực quản một bệnh nhi 2 tuổi.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 16/1, bé L.H.P. (SN 2019; ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng chảy dãi và nôn nhiều sau ăn. Người nhà của bé cho biết, 4 giờ trước đó, bệnh nhi có biểu hiện buồn nôn, khó nuốt, mệt nhiều, ăn uống kém.

Hình ảnh kẹp giấy vướng trong thực quản bé 2 tuổi - Ảnh: Người Lao động

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các y, bác sĩ tại Bệnh viện phát hiện có dị vật kích thước 1x2 cm tại vị trí cách cung răng 13 cm. Niêm mạc thực quản tại vị trí dị vật phù nề xung huyết. Ngay lập tức, cháu bé được các bác sĩ can thiệp và gắp ra một kẹp giấy.

Bác sĩ Lê Vân Anh - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, những trường hợp như thế này nhập viện điều trị không ít, vì thế các bậc phụ huynh nên cẩn thận, không để trẻ nhỏ cầm những vật có thể nuốt vào miệng. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ có những biểu hiện như trên cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-thanh-cong-kep-giay-vuong-trong-thuc-quan-cua-be-2-tuoi-bac-si-ra-canh-bao-446531.html