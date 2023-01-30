Gã đàn ông đã có gia đình thuê người tạt axit người tình vì bị chấm dứt tình cảm

Xã hội 30/01/2023 08:30

Khi chị H. đang điều khiển xe máy chở theo con trai, chị gái từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều ép vào lề đường. Sau đó các đối tượng tạt axit khiến cả 3 người trên xe bị bỏng ở vùng mặt và tay.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 29/1, Công an huyện Thường Xuân (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng: gồm Đỗ Viết Lợi (SN 1981, ở xã Thiệu Hợp); Lê Văn Cường (SN 1991, ở xã Thiệu Long); Lê Xuân Anh (SN 1999 ở xã Thiệu Duy, cùng huyện Thiệu Hóa) do có hành vi tạt axit để trả thù cá nhân.

Trước đó, Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân nhận được tin báo của quần chúng về việc chị L.T.H (SN 1992, ở xã Luận Khê) điều khiển xe máy chở theo con trai, chị gái từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều ép vào lề đường.

Sau đó các đối tượng tạt axit khiến cả 3 người trên xe bị bỏng ở vùng mặt và tay.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng huy động lực lượng, tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

 

Gã đàn ông đã có gia đình thuê người tạt axit người tình vì bị chấm dứt tình cảm - Ảnh 1
Qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020 (dù đã có vợ con) nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị H. là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã được Lê Xuân Anh thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Còn Lê Xuân Anh khai nhận được Đỗ Viết Lợi thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020 (dù đã có vợ con) nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị H. là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến khoảng tháng 10/2022, chị H. muốn chấm dứt tình cảm nên chặn mọi liên lạc với Lợi và bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc.

Lợi nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Để trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị H. Sau đó, Xuân Anh đã rủ Cường cùng thực hiện hành vi trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

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