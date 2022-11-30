Liên quan đến vụ án chồng tạt axit, đâm vợ tử vong vào ngày 22/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Thân Văn Hiếu (SN 1997) để làm rõ hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 30/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú huyện Việt Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi Giết người.

Một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, trước khi bị bắt giữ, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Người đàn ông này không có công việc ổn định, chủ yếu làm việc tự do. Hiếu và chị N.T.T (SN 1998) đã lấy nhau khoảng 5 năm, có hai con (lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Cả hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, vị cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ thêm: "Hiếu và chị T. kết hôn và có một con nhỏ. Để trang trải cuộc sống, chị T. cũng đi làm nhân viên bán hàng thuê ở khu vực thị trấn. Bi kịch Hiếu gây ra cho chính gia đình mình đã khiến bản thân vướng vòng lao lý, con nhỏ phải bơ vơ".

Thân Văn Hiếu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Hiếu khai kết hôn với chị T. (SN 1998). Quá trình chung sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau đó, chị T. về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian chị T. về nhà bố mẹ đẻ, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Suy nghĩ này dồn nén khiến Hiếu nảy sinh ý định sát hại vợ.

Đến tối ngày 21/11, phát hiện vợ điều khiển xe máy về nhà mẹ đẻ, Hiếu phóng xe đuổi theo, tạt axit. Lúc này, nạn nhân điều khiển xe máy bỏ chạy, kêu cứu thảm thiết. Hiếu tiếp tục đuổi, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi vứt hung khí, rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệu tập Hiếu, tại thời điểm bị bắt, đối tượng trong tình trạng say xỉn.

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