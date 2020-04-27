Em bé Lào Cai vừa chào đời đã 'khóc ngoác miệng' khiến bác sĩ cũng phải hú hồn

Hình ảnh em bé Lào Cai cất tiếng khóc chào đời quá ấn tượng khiến nhiều người thích thú. Dân mạng còn đùa rằng cô bé "dằn mặt" bác sĩ vì đang ở trong bụng mẹ yên lành thì lại bị lôi ra ngoài.

Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh em bé chào đời cực ấn tượng thu hút sự chú ý của nhiều người. Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc chẳng những làm bố mẹ hạnh phúc mà còn khiến bác sĩ hú hồn, dân mạng thì được phen cười đau bụng.

Em bé chào đời quá ấn tượng khiến bác sĩ cũng phải hú hồn - Ảnh: FB

Bố em bé là anh H. (sống tại Lào Cai) cũng không ngờ con gái lại có màn khóc chào đời ấn tượng đến vậy. Trong ảnh, cô bé trông nhỏ nhỏ xinh xinh mà miệng mở rộng hết cỡ, như thể lấy hết sức mạnh của mình để khóc thật to chào cả thế giới. Ngay cả bác sĩ cũng phải hú hồn với khả năng khóc vô địch này.

Chẳng ngờ cái miệng nhỏ xinh này lại có thể khóc to đến thế - Ảnh: FB

Bức ảnh của ông bố trẻ sau khi chia sẻ đã khiến dân mạng rần rần chú ý. Ai nấy đều thích thú với khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa dễ thương mà lại khiến người xem không thể nhịn cười này. Bên cạnh những lời chúc mừng, mọi người đã để lại hàng ngàn bình luận hài hước.

"Đang yên đang lành tự nhiên lôi người ta ra làm chi không biết"; "Chắc đang dằn mặt bác sĩ đây mà"; "Người ta khóc to cho khoẻ phổi thôi mà"; "Trời ơi mới sinh mà đã bị chụp ảnh dìm hàng rồi"; "Bố quá đáng lắm luôn á"; "10 năm sau nhìn lại chắc cười xỉu"...

Cách đây vài ngày, bức ảnh bé gái vừa chào đời đã có tư thế nằm bá đạo thu hút sự chú ý của dân mạng.

Em bé có tư thế nằm bá đạo khiến dân mạng cười không ngớt - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy em bé nằm ngủ trong tư thế ung dung, tự tại. Hai tay đặt ra sau đầu làm gối, một chân gác lên chân còn lại hình chữ ngũ như đang hưởng thụ. Tuy chưa biết danh tính em bé này nhưng bức ảnh tư thế ngủ vô cùng đặc biệt khiến em bé nhận được hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn đùa rằng có lẽ bé con này vừa chào đời đã biết tin bố là tỷ phú nên mới có dáng vẻ mãn nguyện đến thế.

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