Được nghỉ lễ, bé trai ra đường quét rác giúp mẹ khiến nhiều người xúc động

Biết mẹ làm lụng vất vả, bé trai theo mẹ đến tận nơi làm việc để phụ giúp quét rác khiến nhiều người xúc động.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp hai mẹ con cô lao công đang làm việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thông thường người ta chỉ thấy những cô chú, anh chị lao công miệt mài quét rác trên đường chứ hiếm ai thấy trẻ con lại làm công việc này.

Hình ảnh cho thấy cậu bé khoảng 7-8 tuổi đeo găng tay, miệt mài làm vệ sinh môi trường như một công nhân thực thụ. Đi kèm bức ảnh là dòng chia sẻ khiến bất cứ ai cũng không khỏi rơm rớm nước mắt.

Hình ảnh hai mẹ con quét rác trên đường phố thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

"13 giờ 30 chiều gặp hai mẹ con bạn này, mình mới hỏi:

- Cháu được nghỉ không đi chơi à?

- Không, cháu đi làm với mẹ, mẹ cháu không được nghỉ, làm cho mẹ đỡ mệt.

Thấy sống mũi cay cay. Mẹ cứ nghĩ mẹ yêu con nhiều nhưng các con cũng yêu mẹ chẳng kém gì cả".

Thì ra cậu nhóc được nghỉ học nhưng không chịu ở nhà, quyết định theo chân mẹ đến tận nơi làm việc để phụ giúp quét rác. Tình cảm của cậu bé dành cho mẹ khiến nhiều người xúc động.

Biết mẹ làm lụng vất vả, bé trai theo mẹ đến tận nơi làm việc để phụ giúp quét rác khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Facebook

"Em còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ và thương mẹ quá chừng"; "Bản thân mình lớn rồi đôi khi còn không hành động được như em"; "Sau này chắc chắn em sẽ trở thành người nhân hậu, vị tha"; "Hy vọng em sẽ học giỏi, trở nên thành đạt để cho mẹ một cuộc sống đỡ vất vả hơn",..., dân mạng bình luận.

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