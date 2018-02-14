Dùng điện thoại khi sạc, nam sinh bị thương nặng trong ngày giáp Tết

Xã hội 14/02/2018 10:00

Vừa sạc điện thoại vừa dùng, điện thoại bất ngờ nổ tung khiến nam sinh lớp 8 bị đa chấn thương trong ngày 28 Tết.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An), em V.N.Đ (sinh năm 2004, ngụ bản Mờ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương vì vừa dùng điện thoại vừa sạc.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua (13/2), hàng xóm bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ nhà em Đ. nên chạy sang. Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy Đ. đang nằm quằn quại đau đớn bên cạnh chiếc điện thoại bị nổ tung.

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Phần tay và mặt của Đ. bị thương nặng - Ảnh: Saostar

Ngay sau đó, người thân đã đưa em đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Châu Thôn rồi tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong để điều trị.

Tại đây, Đ. được các bác sĩ gắp những mảnh vỡ điện thoại trên người. Theo lời kể của Đ., nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do điện thoại nổ tung khi em vừa sạc vừa dùng.

Hiện tại, Đ. vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Nữ sinh 14 tuổi tử vong vì dùng điện thoại khi sạc

Đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp nạn vì vừa sạc vừa dùng điện thoại. Vào ngày 12/11/2017, em Lê Thị Xoan (14 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Sơn Châu, Hà Tĩnh) đã tử vong vì sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 12/11, Xoan nằm trên giường vừa sử dụng điện thoại iPhone vừa sạc pin, vì trụ áp bị hỏng và dây sạc hở nên nữ sinh này bị điện giật rơi xuống đất.

Mặc dù người nhà đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

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