Tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 6 tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà. Nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tính tình thì trầm lặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là em H.V.N. (trú tại làng Cáo, xã Nghĩa Mai).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chiều ngày 29/1, em N. sau khi chở mẹ đi chặt mía xong thì về đi xay lúa cho bà nấu cơm. Trên đường về nhà, em N. bị ngã xe, người sây sát. Đến cuối buổi chiều, người nhà bàng hoàng phát hiện em H.V.N. chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

H.V.N là học sinh lớp 6A, Trường THCS Nghĩa Mai (Nghệ An), tính tình khá trầm lặng. Bố của N. bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm, mới qua đời cách đây chưa đầy 2 năm.Gia đình em N. thuộc diện hộ khó khăn, mẹ N. là lao động chính trong nhà, nuôi 2 con ăn học và mẹ chồng già yếu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của em H.V.N. - Ảnh minh họa: phapluatplus

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây, Công an huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) cho biết đang điều tra cái chết của một nam sinh lớp 12 xảy ra tại địa bàn.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là N.V.Q. (SN 2003, trú xã Bình Yên, Thạch Thất, huyện Thạch Thất). Theo thông tin điều tra, vào khoảng 7h25 ngày 30/1, Q. đi xe đến nhà bạn gái tên N.A. (SN 2003, trú xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) đang học cùng khối, cùng trường. Khi vào tới sân, Q. bất ngờ dùng dao bầu tự cứa vào cổ của mình, sau đó chạy ra ngoài đường rồi gục xuống, tử vong.

Hiện, 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-tra-nghi-an-nam-sinh-lop-6-o-nghe-an-treo-co-tu-tu-o-nha-394805.html