Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang điều tra nghi án cựu chủ tịch xã bị dân bắt quả tang đang giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi ngoài cánh đồng.

Mới đây, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin một cựu chủ tịch xã ở Thanh Hóa xâm hại trẻ em. Hôm nay (10/5), Thượng tá Lữ Văn Đồng - Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ thông tin nói trên.

Theo thông tin ban đầu, ông N.N.P. (cựu chủ tịch xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy) bị người dân tố cáo có hành vi đồi bại với một bé gái 8 tuổi trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Cẩm Sơn, Công an huyện Cẩm Thủy đã đưa ông P. về trụ sở lấy lời khai, sau đó căn cứ vào kết quả điều tra mới có quyết định bắt giữ hay không.

Ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết đến nay vẫn chưa thể xác định ông P. có xâm hại bé 8 tuổi hay không.

Ông P. bị người dân vây bắt vì nghi ngờ giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi - Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô

Trước đó vào khoảng 16 giờ, ngày 8/5, người dân tố cáo đến UBND xã việc ông P. giở trò đồi bại với một cháu bé 8 tuổi ngoài khu vực cánh đồng nơi giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ của xã Cẩm Sơn. Ông P. bị người dân bắt giữ và giao lại cho chính quyền xã Cẩm Sơn.

Xác định sự việc có tính chất phức tạp, Công an xã Cẩm Sơn đã báo cáo và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Được biết trước đây ông P. giữ chức vụ chủ tịch xã, hiện con trai ông P. cũng là cán bộ của xã nên khi sự vệc xảy ra người dân vô cùng bức xúc. Tối cùng ngày, rất đông người dân còn kéo đến cầu Cẩm Phong để theo dõi, bàn tán sự việc, theo Tuổi Trẻ Thủ Đô.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cẩm Thủy tích cực điều tra, làm rõ.

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