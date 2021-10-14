Diễn biến mới vụ 'chị đẹp' Cần Thơ khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ 'xin ông anh'

Phó Chủ tịch UBND phường An Phú (Cần Thơ) đã thừa nhận đưa người ngoài chứ không phải người thân vào danh sách tiêm vaccine của phường.

Liên quan đến vụ "Cô gái trẻ khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ "xin ông anh", theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 13/10, UBND quận Ninh Kiều đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông N.T.N - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú do liên quan đến việc tiêm vaccine cho người không thuộc diện ưu tiên. Trước đó, ông N. bị đình chỉ công tác 2 tuần.

Theo báo Công an TP.HCM thông tin, trước đó, nhiều người dân tại quận Ninh Kiều bất ngờ khi thấy Facebook L.H đăng nội dung: “Đã đủ 2 mũi vững tâm”, kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Pfizer. Khi có người hỏi sao được tiêm vắc xin Pfizer thì cô gái này viết: “Em xin người ta", "Tui xin ông anh nè”.

Thông tin cô gái chia sẻ trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Theo lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều cho biết, quận đồng ý tiêm vắc xin cho người nhà của các bộ tham gia trực tiếp truy vết F0, F1, bởi trước đó có nhiều cán bộ phường An Bình, Xuân Khánh, Cái Khế... bị F0 và người nhà của họ là F1. Trong đó, UBND phường An Phú gửi danh sách thì có tên cô gái nói trên.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND quận Ninh Kiều yêu cầu UBND phường An Phú báo cáo vụ việc, làm rõ mối quan hệ nhân thân này. Qua thanh tra, H. không phải là người thân của Phó chủ tịch UBND phường An Phú. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm vắc xin là lãnh đạo này đã đưa vào sai quy định.

Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em: Độ tuổi nào được tiêm đầu tiên? Bộ Y tế cho biết Bộ đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Chậm nhất ngày 15/10, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn tiêm vắc xin cho nhóm tuổi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-vu-chi-dep-can-tho-khoe-duoc-tiem-2-mui-vaccine-pfizer-nho-xin-ong-anh-430813.html