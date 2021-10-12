Bộ Y tế: Địa phương nào tốc độ tiêm chậm sẽ bị điều chuyển vaccine cho nơi khác

Xã hội 12/10/2021 13:59

Đến nay Việt Nam đã tiêm khoảng 55 triệu liều vaccine COVID-19, gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (chiếm 54,3% dân số từ 18 tuổi trở lên), 16 triệu người đã tiêm mũi 2 (chiếm 22,1%).

Theo báo Công luận đưa tin, Bộ Y tế vừa có công điện gửi đến Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine.

Trong công điện do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Bộ Y tế cho biết, những ngày đầu tháng 10/2021, mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19. Từ tuần cuối tháng 9 đến tuần đầu tháng 10/2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 25 triệu liều vaccine tới các đơn vị, địa phương; dự kiến từ nay đến hết tháng 10/2021, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị, địa phương khoảng hơn 35 triệu liều.

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Vaccine COVID-19 đang về nhiều vào thời điểm từ này đến cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế điện Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay;

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng; Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế; Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng.

Cũng tại công điện, Bộ Y tế nhấn mạnh: Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm thì Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và khi đó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

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