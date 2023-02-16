Diễn biến MỚI trong vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm ở Bắc Giang

Xã hội 16/02/2023 06:05

Một học sinh lớp 7 trường THCS An Bá, huyện Sơn Động (Bắc Giang) sinh con trong nhà tắm và trong quá trình mang thai cả gia đình, nhà trường đều không phát hiện.

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ việc nữ sinh T.T.M.C. đang theo học lớp 7 tại Trường THCS xã An Bá ở huyện Sơn Động, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo công an xã trao đổi thông tin với đại diện gia đình cháu C.

Đồng thời chỉ đạo Phòng LĐTB-XH huyện Sơn Động phối hợp với chính quyền địa phương tới hỏi thăm, động viên gia đình cháu C. và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng.

Diễn biến MỚI trong vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm ở Bắc Giang - Ảnh 1
Trường THCS An Bá (xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) một học sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo và thông tin chính thức cho báo chí về vụ việc gây xôn xao dư luận khi một nữ sinh lớp 7 ở địa phương có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Cụ thể, nữ sinh này là cháu T.T.M.C. (13 tuổi) đang theo học tại lớp 7 của Trường THCS xã An Bá ở huyện Sơn Động. Khoảng 4 giờ 30 ngày 11-2, khi đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, cháu C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.

Gia đình và cháu C. cho biết từng có bạn trai là N.V.M. (17 tuổi, ở xã An Bá, huyện Sơn Động) và thường xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6-2022 thì cháu C. phát hiện có thai. Sau đó, cháu C. vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, nhưng do thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông, lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè, giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi ở C. Gia đình em C cũng không biết việc này cho đến khi em sinh con.

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