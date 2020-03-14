Điện Biên: Cha dượng xâm hại con riêng 10 tuổi của vợ

Xã hội 14/03/2020 18:21

Người đàn ông 31 tuổi bị bắt giữ để điều tra hành vi xâm hại con riêng của vợ. Đáng phẫn nộ hơn là nạn nhân chỉ mới 10 tuổi.

Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi xâm hại con riêng của vợ

Trước đó, Công an huyện Điện Biên nhận được đơn tố giác của anh Tòng Văn Phúc (34 tuổi, trú tại huyện Điện Biên). Theo nội dung đơn tố giác, vào ngày 10/3/2020, anh Phúc phát hiện cháu ruột của mình là bé M. (10 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Nưa) bị bố dượng là Trường xâm hại tình dục.

Nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu, đồng thời mời người tố giác, người bị hại và người bị tố giác lên trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trường đã thừa nhận hành vi dâm ô đối cháu N. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Điện Biên: Cha dượng xâm hại con riêng 10 tuổi của vợ - Ảnh 1
Nguyễn Văn Trường xâm hại con riêng của vợ - Ảnh: Vietnamnet

Tháng 10/2019, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Son (39 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) chung sống như vợ chồng bà N. (38 tuổi, ngụ xã Bàu Đồn). Bà N. có con riêng là cháu Th. (sinh ngày 15/7/2003).

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2018, Son nhiều lần dụ dỗ quan hệ tình dục với cháu Th. khiến nạn nhân mang thai. Khi biết chuyện, bà N. đưa con gái đi phá thai.

Mọi chuyện vỡ lở khi bà N. và Son có mâu thuẫn cự cãi. Tức giận, bà N. đến Công an trình báo sự việc trên.

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