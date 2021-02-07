Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.HCM đã có quyết định chính thức về việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.

Chiều 6/2, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

UBND TP.HCM giao Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo, đài thành phố đăng tải thông báo này để người dân thành phố được biết và chia sẻ. Trước đó, UBND TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào giao thừa vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại 8 địa điểm.

Lo ngại Covid-19, TP.HCM quyết định không bắn pháo hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong 8 địa điểm mà TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa sẽ có 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà The Landmark 81 và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, 6 địa điểm dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

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