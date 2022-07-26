Đi chơi cùng mẹ, bé trai 3 tuổi bị chó lao ra cào, cắn liên tiếp vào đầu, mặt

Xã hội 26/07/2022 20:10

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu do bị chó cắn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 26/7, lãnh đạo xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu do bị chó cắn.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 11h trưa 26/7, chị Hà Thị H. (SN 1986, trú bản Hiền, xã Châu Thôn) dẫn con trai là Hà Gia H. (SN 2019) đi chơi. Khi cả hai mẹ con đang đi bộ trên đường thì bất ngờ có một con chó nặng chừng 7kg lao ra tấn công. Bé Huy bị con chó này làm ngã ra đường, liên tiếp cào cắn vào vùng đầu, mặt và tai.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ TP.HCM, một người dân bản Hiền cho biết: "Người mẹ hô hoán, tìm cách đuổi chó nhưng không được. Một số người dân phát hiện vội chạy tới ứng cứu, đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó”.

Một lãnh đạo xã Châu Thôn cho hay, người dân trong xã này nuôi chó không nhiều. Tuy nhiên, phần lớn người dân đều nuôi theo kiểu trả rông để trông coi nhà cửa, hiếm ai nuôi nhốt trong lồng.

Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch khống chế bệnh dại trước diễn biến phức tạp của bệnh dại trên địa bàn. Theo kế hoạch này, UBND các xã, phường, thị trấn được yêu cầu thành lập đội bắt chó thả rông và diệt chó nghi mắc bệnh dại, chó không tiêm phòng bệnh dại theo quy định; khi đã bắt giữ chó nghi mắc bệnh dại thì phải tổ chức tiêu hủy.

Chủ nuôi chó phải đăng ký với phường, xã; xích nhốt chó trong khuôn viên gia đình. Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện chó thả rông vẫn xuất hiện khá nhiều trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thậm chí nhiều phường, xã ở TP. Vinh cũng không ngoại lệ. Một lãnh đạo phường ở TP. Vinh thừa nhận không thành lập được đội bắt chó thả rông do khó khăn về kinh phí, quy định tiêu hủy…

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Trong lúc chơi, T. bị con chó Pitpull cắn liên tiếp vào tay và cổ. Nghe tiếng la hét của cháu bé, người thân chạy đến cứu rồi đưa đi bệnh viện.

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