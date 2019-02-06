Đầu năm, mẹ đơn thân 'xấu xúc phạm người nhìn' phát biểu gây sốc, được hàng triệu chị em chia sẻ

Duyên Phạm không còn là cái tên xa lạ đối với cộng đồng mạng. Cách đây không lâu, người mẹ đơn thân này đã có màn lột xác ngoạn mục khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Từ một người tự ti về ngoại hình, giờ đây chị Duyên đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập kinh tế. Chị Duyên có một cuộc sống mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet Trước đây, chị Duyên vẫn khao khát được một lần về quê chồng ăn Tết nhưng giờ đây chị có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của chị trong dịp năm mới về sự vất vả của người phụ nữ trong ngày Tết nhận được không ít sự ủng hộ từ chị em.

Chị Duyên từng ao ước được một lần về nhà chồng ăn Tết nhưng vì xấu xí nên bị xua đuổi - Ảnh: Internet “Mình mới về quê ăn Tết, có chị hàng xóm sang than thở: 'Cứ như cô lại sướng, chứ Tết nhất... chị oải lắm rồi'. Bỗng dưng cảm thấy mẹ đơn thân như mình lại có giá. Những ngày lễ Tết thế này, người phụ nữ của gia đình phải vất vả thật sự, cứ bảo vui như Tết mà Tết còn làm việc công suất hơn ngày thường thì vui sao được. Cả ngày lo cơm nước, cỗ bàn, chưa hoàn hồn tất niên lại đến hóa vàng, rồi quay sang lúc nào chồng cũng ngáy o o sặc mùi rượu chỉ vì lý do muôn thuở ‘cả năm mới có 1 ngày’. Thế nên, chị em ơi, yêu thôi, đừng cưới!”. Giờ đây, chị Duyên hạnh phúc với cuộc sống mẹ đơn thân của mình - Ảnh: Internet Chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được rất nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng, chị em cho rằng áp lực người phụ nữ phải chịu vào ngày Tết quá lớn. Họ chỉ hy vọng rằng chồng cũng như gia đình chồng sẽ hiểu và thông cảm cho phụ nữ nhiều hơn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng tình với ý kiến của chị Duyên Phạm. Họ cho rằng khi yêu rồi kết hôn có nghĩa là cả hai phải chấp nhận sự ràng buộc giữa tình yêu và trách nhiệm. Còn những người mẹ đơn thân, dù có được sự tự do nhưng sự trống trải trong lòng họ thì không phải ai cũng hiểu được.

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