Trong lúc xem livestream, chàng trai vô tình phát hiện vợ sắp cưới là nạn nhân trong một vụ tai nạn thương tâm. Ngay trong đêm, anh A. bay từ Nhật về làm đám cưới.

Sáng qua (25/8), trên đường TL15, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là chị H.N.D (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị D. tránh vũng nước nên ngã ra đường. Lúc này một chiếc xe khách lưu thông theo hướng ngược chạy đến, tông trúng chị D. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chị D. chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng gặp tai nạn tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, chị D. chỉ mới trở về Việt Nam sau một thời gian dài làm việc ở Nhật. Vào ngày 29/9 sắp tới, chị D. và anh Đ.T.A sẽ tổ chức đám cưới. Khi xảy ra sự việc, anh Đ.T.A đang làm việc tại Nhật. Vô tình xem livestream của một người dân, anh bàng hoàng nhận ra người tử vong là vợ sắp cưới của mình. Theo Người đưa tin, anh A. quyết định bay về Việt Nam trong đêm để tổ chức đám cưới với nạn nhân. Người nhà sau đó cũng chuẩn bị đầy đủ nghi lễ để chờ anh A. về tổ chức.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vì vụ tai nạn khiến nạn nhân chết thảm nên gia đình quyết định khâm liệm chị D. trước khi anh A. về tới.

Người thân, bạn bè và cư dân mạng gửi lời chia buồn đến anh A. và gia đình nạn nhân - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin vụ tai nạn được chia sẻ rộng rãi, đông đảo bạn bè và cư dân mạng đã để lại lời chia buồn với gia quyến.

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