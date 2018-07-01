Đau lòng cảnh đôi vợ chồng chết thảm dưới bánh xe tải trên đường đi cạo mủ cao su

Xã hội 01/07/2018 14:53

Trên đường đi cạo mủ cao su thuê, cặp vợ chồng đi xe máy tông vào xe tải chở cao su đậu bên đường dẫn đến tử vong.

Vào khoảng 3 giờ sáng nay (1/7), vợ chồng ông Nguyễn Thành Sơn và bà Cao Thị Mến (ngụ tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) trên đường đi làm đã tông vào xe tải bên đường dẫn đến tử vong.

Thời điểm đó, vợ chồng ông Sơn lưu thông trên Quốc lộ 14 để đi cạo mủ cao su thuê. Cú tông quá mạnh khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Đau lòng cảnh đôi vợ chồng chết thảm dưới bánh xe tải trên đường đi cạo mủ cao su - Ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ sáng hôm nay - Ảnh: Internet

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ tai nạn đau lòng. Vừa qua, tại thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ, đứa con trai 9 tuổi bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Hôm qua (30/6), Công an thành phố Thủ Dầu Một đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn trên.

Qua quá trình kiểm tra, công an xác định trong quá trình lưu thông, tài xế xe tải đầu kéo đã không chú ý quan sát khi chuyển hướng nên gây tai nạn. Vụ việc khiến anh Ngô Tùng Châu (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Nguyên (sinh năm 1979 cùng ngụ tỉnh Bình Phước) bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Đau lòng cảnh đôi vợ chồng chết thảm dưới bánh xe tải trên đường đi cạo mủ cao su - Ảnh 2
Vụ tai nạn ở Bình Dương khiến một cặp vợ chồng tử vong cách đây không lâu -  Ảnh: Internet

Riêng bé Ngô Quốc Duy (sinh năm 2009, con trai của anh Châu, chị Nguyên) bị thương nặng đang được điều trị cấp cứu. Tại hiện trường, thi thể hai người nằm bên cạnh container, bên cạnh là nhiều vật dụng cá nhân rơi vãi xuống mặt đường, xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết gia đình anh Châu đang trên đường từ Bình Phước xuống Bình Dương để thăm người thân nhưng không may gặp nạn.

 

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng

Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế xe đầu kéo tham gia lưu thông chuyển hướng không chú ý quan sát nên đã khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày