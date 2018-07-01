Trên đường đi cạo mủ cao su thuê, cặp vợ chồng đi xe máy tông vào xe tải chở cao su đậu bên đường dẫn đến tử vong.

Vào khoảng 3 giờ sáng nay (1/7), vợ chồng ông Nguyễn Thành Sơn và bà Cao Thị Mến (ngụ tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) trên đường đi làm đã tông vào xe tải bên đường dẫn đến tử vong.

Thời điểm đó, vợ chồng ông Sơn lưu thông trên Quốc lộ 14 để đi cạo mủ cao su thuê. Cú tông quá mạnh khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ sáng hôm nay - Ảnh: Internet

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ tai nạn đau lòng. Vừa qua, tại thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ, đứa con trai 9 tuổi bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Hôm qua (30/6), Công an thành phố Thủ Dầu Một đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn trên.

Qua quá trình kiểm tra, công an xác định trong quá trình lưu thông, tài xế xe tải đầu kéo đã không chú ý quan sát khi chuyển hướng nên gây tai nạn. Vụ việc khiến anh Ngô Tùng Châu (sinh năm 1974) và chị Lê Thị Nguyên (sinh năm 1979 cùng ngụ tỉnh Bình Phước) bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn ở Bình Dương khiến một cặp vợ chồng tử vong cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Riêng bé Ngô Quốc Duy (sinh năm 2009, con trai của anh Châu, chị Nguyên) bị thương nặng đang được điều trị cấp cứu. Tại hiện trường, thi thể hai người nằm bên cạnh container, bên cạnh là nhiều vật dụng cá nhân rơi vãi xuống mặt đường, xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết gia đình anh Châu đang trên đường từ Bình Phước xuống Bình Dương để thăm người thân nhưng không may gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng Công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế xe đầu kéo tham gia lưu thông chuyển hướng không chú ý quan sát nên đã khiến 2 vợ chồng tử vong, con trai 9 tuổi bị thương nặng.

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