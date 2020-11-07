Đau lòng cảnh bà cùng cháu trai 2 tuổi bị xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ trên đường đi khám bệnh về

Xã hội 07/11/2020 07:43

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 6/11, tại khu vực cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, bà H.T.B.H (58 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chở bà L.T.V (55 tuổi) và bé P.M.T (2 tuổi, cháu nội bà V.) chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng về nút giao thông IC3.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 bà cháu tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, khi vừa lên dốc cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chiếc xe do bà H. điều khiển bị trượt đá mi, va chạm với một chiếc xe máy khác nên bị ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo do tài xế Trần Thiện T. (43 tuổi, ngụ Tiền Giang) lao đến, cán trúng 2 bà cháu bà V. Vụ tai nạn giao thông khiến cả 2 tử vong tại chỗ. Được biết, bà H. đang chở bà V. và bé T. trên đường khám bệnh về.

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Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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Từ khóa:   Cần Thơ tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

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