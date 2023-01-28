Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đường tỉnh 108 thuộc địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để cứu nạn xe ô tô gặp tai nạn khiến 7 người thương vong.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Kiều Xuân Tới (SN 1968) điều khiển xe ô tô BKS 29B - 510.70 chở theo 18 người (cả lái xe) di chuyển hướng từ thành phố Sơn La đi xã Chiềng Phung (huyện Sông Mã) để dự đám cưới. Khi đi đến đường tỉnh 108 thuộc địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu thì xe bị lật và rơi từ đoạn đường bên trên xuống đoạn đường bên dưới.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: VTC News

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo An Toàn Giao Thông, vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lái xe Kiều Xuân Tới và hành khách Lò Văn Khay tử vong tại chỗ; 5 người bị thương nặng gồm: Tòng Thị Phường, Lèo Văn Bình, Tòng Thị Chung, Lò Thị Nhân, Mai Thanh Dương và 11 hành khách bị xây xước nhẹ đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nhung-nan-nhan-tu-vong-va-bi-thuong-nang-trong-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-son-la-550003.html