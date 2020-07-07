Nữ công nhân đang chạy xe máy thì ngã xuống đường, đúng lúc đó chiếc xe lu đi tới cán nạn nhân tử vong. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mới đây, trên địa bàn xã Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong. Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6/7, bà Nguyễn Thị Văn (SN 1964) trú xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đi đến đoạn đường trước cổng trường mầm non xã Giang Sơn Tây thì không may bị ngã. Đúng lúc đó, chiếc xe lu lưu thông cùng chiều đang đi tới và cán tử vong người phụ nữ. Được biết, bà Văn là công nhân làm công nhân trên tuyến đường này.

Xót xa nữ công nhân bị xe lu cán tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

Cách đây ít ngày, tại khu vực đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), một nam nhân viên phụ xe buýt bị xe phân khối lớn tông tử vong khiến nhiều người xót xa.

Theo điều tra, vào ttối 25/6, anh Nguyễn Đăng Khuê (SN 1969, trú ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang đi bộ sang đường thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe phân khối lớn tông tử vong. Ngay sau đó, người gây tai nạn đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Chiều hôm sau, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân.

Anh Khuê thời điểm gặp nạn tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, mẹ anh Khuê sinh được 5 người con gồm 2 trai, 3 gái. Trong đó, trên anh Khuê có chị gái, rồi đến anh Khuê và lần lượt 2 em gái và em trai.

Năm nay anh Khuê đã 52 tuổi nhưng chưa xây dựng gia đình, hàng ngày sống tại ngôi nhà cũ chỉ có hai mẹ con. Cha anh đã mất cách đây 2 năm. Vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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