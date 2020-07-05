Trong lúc bế con qua đường, 2 mẹ con bị thanh niên say rượu tông trúng, dẫn đến tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết vào khoảng 19 giờ 25 phút tối 4/7, tại km985, quốc lộ 14, thuộc địa phận ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và người đi bộ khiến 3 người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Đoàn Thị Huệ (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) cùng con gái 2 tuổi và anh Phạm Minh Trí (24 tuổi, ngụ ấp 7, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào thời điểm trên, anh Trí điều khiển xe máy chạy theo hướng từ huyện Chơn Thành đi thành phố Đồng Xoài. Khi đến khu vực trên, chiếc xe này đã tông thẳng vào chị Đoàn Thị Huệ đang bế con gái 2 tuổi đi từ phía bên trái sang bên phải đường. Vụ tai nạn giao thông khiến cả 3 tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Chơn Thành, nguyên nhân vụ tai nạn là do chị Huệ đi bộ sang đường không chú ý quan sát còn anh Trí điều khiển xe máy trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn vượt quá quy định. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đau lòng này. Cách đây không lâu, tại Trà Vinh cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong. Cụ thể, vào tối 27/6, anh L.V.N (38 tuổi), điều khiển xe máy chở vợ là chị P.N.T (36 tuổi) và con gái L.N.D (4 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) chạy theo hướng từ xã Bình Phú đi xã Huyền Hội, huyện Càng Long. Khi đến xã Bình Phú thì va chạm với ô tô do tài xế Trương Tuấn Sơn (33 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Người thân và chính quyền địa phương đau lòng trước sự ra đi của gia đình anh N. - Ảnh: Internet Cú va chạm khiến anh N. và chị T. tử vong tại chỗ, bé D. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngay sau vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh đã đến hỏi thăm, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Sau tai nạn khiến người đi xe máy tử vong, xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội Đang đi trên đường, chiếc xe tải va chạm với chiếc xe máy khiến nạn nhân tử vong. Chiếc xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội.

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