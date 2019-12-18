Hình ảnh người chồng đánh vợ, dùng dao đe dọa ngay trước mặt con nhỏ khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Vấn nạn bạo lực gia đình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và bị lên án dữ dội. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng đánh vợ dã man khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người chồng liên tục dùng tay chỉ vào mặt, bóp cổ vợ. Mặc dù nạn nhân đã lên tiếng giải thích nhưng anh ta càng tức giận, nắm tóc, đè vợ xuống sàn rồi dùng chân đạp thẳng vào mặt, cổ.

Vì đau đớn, sợ hãi nên người vợ đã quỳ xuống chắp tay van xin nhưng người chồng vũ phu càng ra tay nặng hơn. Thậm chí anh ta còn mở cửa tủ định lấy dao ra chém vợ. May mắn nạn nhân kịp chạy thoát ra ngoài. Điều đáng nói là suốt quá trình người chồng bạo hành vợ, đứa con nhỏ ngồi gần đó đã chứng kiến tất cả. Sau đó, người vợ đã chạy đi nhờ công an vào cuộc xử lý.

Người chồng đánh vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhìn thấy vợ mở cửa bước vào, người chồng này tiếp tục nắm tóc, đánh nạn nhân. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cản, khống chế đối tượng hung hãn này.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân khiến người chồng bạo hành vợ nhưng đa số mọi người đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi của gã chồng vũ phu. Tất cả đều hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý người chồng thích đáng.

Người chồng thẳng thừng ra tay đánh vợ ngay trước mặt cơ quan chức năng - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn muốn truy tìm danh tính người đàn ông này để “dạy dỗ”. Được biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 16/12 vừa qua.

Dù chưa có thêm thông tin gì về cặp vợ chồng này nhưng đoạn clip vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội, được mọi người liên tục chia sẻ, bình luận.

Chồng quay cảnh đánh vợ vì tội đi chơi về trễ, lên mạng nói chồng vô tâm Đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo lời gã chồng, nguyên nhân là do vợ đi chơi về trễ, thường xuyên nói xấu chồng trên mạng.

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